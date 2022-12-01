  • BIST 5.072,92
  • Altın 1068.778
  • Dolar 18.6272
  • Euro 19.4705
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

“Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi” oluşturuluyor

» »
Bakanlar Kurulu, Bakanlık ve Birlik temsilcilerinden oluşacak "Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi"nin oluşturulmasına karar verdi. Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
“Yaş Sebze ve Meyve Referans Fiyatları Belirleme Komitesi” oluşturuluyor

Karara göre, her salı toplanacak Komite’nin sekretaryası Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Yaş sebze ve meyve fiyat artışını önlemek, üretici ve tüketicileri koruyarak fiyat oluşumuna katkı sağlamak ve toptancı satış fiyatı belirlemesine katkı koymak amacıyla oluşturulacak komite, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Toptancılar Birliği ve Üreticiler Birliği temsilcilerinden oluşacak.

Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada, erişebilir gıdaya ulaşılması için tavsiye sebze fiyatını belirlemek üzere yaş sebze ve meyve referans fiyatlarının belirlenmesi amacıyla bir komite oluşturulması kararı alındığını açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid'den 1 vefat!01 Aralık 2022 Perşembe 13:56
  • Güney Kıbrıs’ta başkanlık seçimi anketine göre Nikos Hristodulidis önde01 Aralık 2022 Perşembe 13:46
  • Milliyetçi Demokrasi Partisi'nden Arıklı'ya: Yaptığınız bölücülükten en kısa sürede vazgeçin01 Aralık 2022 Perşembe 13:33
  • Eski Eşinin İşyerine Giderek Onu Darp Etti!01 Aralık 2022 Perşembe 11:05
  • Feti Kuşcuoğlu hayatını kaybetti01 Aralık 2022 Perşembe 10:51
  • Esendağlı: Cezaevi sakinlerinin %40'ı 3. Dünya uyruklu01 Aralık 2022 Perşembe 10:25
  • ‘Seçim ve Halkoylaması Yasası’ Resmi Gazete’de...01 Aralık 2022 Perşembe 10:12
  • Üstel: Hayvan alım satımında okka kullanımına ceza geliyor01 Aralık 2022 Perşembe 10:00
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı?01 Aralık 2022 Perşembe 09:20
  • Bilal Cananoğlu hayatını kaybetti01 Aralık 2022 Perşembe 08:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti