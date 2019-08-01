YAŞ toplandı: Ege ve 3’üncü Ordu Komutanları emekli edildi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün toplandı. 14 general ve amiral üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 241 olan general ve amiral sayısı 233’e düştü.

Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve 3’üncü Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş emekliye sevk edildi. Genelkurmay 2’nci Başkanı Korgeneral Metin Gürak’ın görev süresi bir yıl uzatıldı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen YAŞ Toplantısı’nın kararlarını basın toplantısı düzenleyerek açıkladı. Yukarıda bahsedilen terfilerin yanısıra 12 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 313 albayın ise iki yıl süreyle uzatıldığını belirterek şöyle devam etti: “Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş, 241 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla da 233 olacaktır.”

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tümgeneral İrfan Özsert’in korgeneralliğe terfi ettiğini belirten Kalın terfi ettirilen isimleri şöyle sıraladı: “Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Muammer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kuruman ve Selami Arslan tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Güner, Kutlar Demir, Ali Selim, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aydın tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.”

YAŞ Toplantısı’nda alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. YAŞ kararlarını Erdoğan’a, Tuğgeneral Orhan Gürdal imzalattı. Tuğgeneral Gürdal, geçen yıl da kendi terfisinin bulunduğu kararları albay rütbesindeyken imzalatmıştı. Tuğgeneral Gürdal’ın astsubaylıktan generalliğe hikayesi dikkat çekmişti.