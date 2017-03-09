“Yasa değişiklikleri ile meclis her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmıştır”

YKP Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı, mecliste geçen seçim ve halk oylaması ile siyasi partiler yasası değişikliklerinin uygulamalarını değerlendirdi ve meclisin diğer yasa çalışmalarında olduğu gibi bunu da “yüzüne gözüne bulaştırdığını” savundu.

Kanatlı yaptığı yazılı açıklamada, Siyasi Partiler yasası tartışması yapılırken, hem alt komiteye yazılı verdikleri görüşlerde hem de basına yaptıkları açıklamalarda böylesi kapsamlı yasanın çağdışı ülkelerde olduğunu vurguladıklarını, özellikle altı çizilen milletvekili transferini de engelleyemeyeceğini söylediklerini hatırlattı.

Son yapılan güvensizlik oylaması üzerine basına açıklama yapan kimi “bağımsızların” açık açık UBP’li olduklarını söylediklerini yani kâğıt üzerinde olmasa da aslında transferin gerçekleşmiş olduğunu iddia eden Kanatlı, meclisteki siyasi partilerin ciddi miktarda mali yardım aldıklarını fakat herhangi bir mali denetime tabi tutulmadıklarını belirtti.

Buna karşın, YKP’nin 2006 Kurultayına sunulan mali raporların belgelerinin talep edildiğini bunun için başsavcılığın polisleri görevlendirdiğini ifade eden Kanatlı, yasanın nereye çevirileceğini anlamak için medyum olmaya gerek olmadığını kaydetti.

Kanatlı şöyle devam etti:

“Benzer şekilde seçim ve halkoylaması yasası da değiştirildi ve Yüksek Seçim Kurulu bu değişiklik ile artık yasal ve teknik olarak seçim yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Yasa değişikliği hazırlayan komitenin aklına oy pusulasını nasıl basacağı ya gelmedi, ya da geldiyse de ürettiğini düşündüğü çözüm işe yaramadı. YSK açıkça fiziki olarak seçim yapılması için sorun olduğunu söyledi, ‘oy pusulası basılamıyor ve seçim günü kullanılacak paravanlar yetersiz, bunların sağlanması gerek’ dedi. Bunun yanında yasada yapılan değişikliklerle ilgili uygulamada çelişkiler tespit ediyor. Bunu da tüm siyasi partilerle yazılı olarak paylaşıp, toplantı da yapıyor. YSK, yasada yapılan değişikliklerle oy verme işleminin ve sayımının ciddi şekilde uzayacağının da uyarısını yapıyor. Böylesi durumlar ortada dururken, bu sorunları aşmaya yönelik hiçbir girişim yapmadan erken seçim istemek, samimiyetsizliktir.”

“HİÇBİR PARTİNİN SEÇİM TALEBİ SAMİMİ DEĞİL”

Meclisteki siyasi partilerin hiçbirinin samimi olarak seçim talep etmediğini iddia eden Kanatlı, ilk önce gereği için girişim yapılması gerektiğini, aynı şekilde güvensizlik oylaması için imza koyanların da samimi olmayıp bütün sorunlarının “imajı kurtarmak” amaçlı olduğunu ileri sürdü.

“Yasa değişiklikleri ile meclis her şeyi yüzüne gözüne bulaştırmıştır.” ifadelerini kullanan Kanatlı, halkın geçim sorunundan, siyasi yetersizliğe birçok alanda yaşanan sorunlar yumağına müdahil olması gerektiğini ifade etti.

Kanatlı “Yeni Kıbrıs Partisi, toplumsal muhalefet bloğu ile böylesi bir ortamda hem sokağın hem de seçim süreçlerinin birlikte örgütlenme ihtiyacı olduğuna inanır, tek başına seçim ittifakları ile bu sorun aşılamayacağına inanır. Halkı bu mücadeleye katılmaya çağırır.” ifadelerine yer verdi.