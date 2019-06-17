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Yasa dışı balık avcılığından bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

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Yasa dışı balık avcılığından bir kişi hakkında işlem yapıldı
Yasa dışı balık avcılığından bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Dün, saat 17.00 sıralarında, Koruçam Merici burnu bölgesinde A.D. (E-36)’nin, deniz içerisinde “1 Haziran-15 Temmuz” tarihleri arasında avlanması yasak olan orfoz cinsi balığı avladığı tespit edildi.

E.D hakkında yasal işlem başlatıldı.

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