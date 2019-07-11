Yasa dışı kumar oynatılan eve polis baskını

10.07.2019 tarihinde, Girne’de Sancar Caddesi üzerinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından, yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden yasa dışı bahis sitelerine call center hizmeti vermek suretiyle bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen bir daireye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 adet bilgisayar, 7 adet cep telefonu ve muhtelif dokümanlar emare olarak alındı.

Mesele ile ilgili olarak M.B.(E-38) ve M.F.Y.(E-26) tutuklandı. Olayla soruşturma devam etmektedir.