Yasa Dışı Malzeme Bulundurma Operasyonu: Y.Ç., 170 Demir Kalıbı Vidasıyla Tutuklandı

Akıncılar-Ercan Havalimanı Yolunda Kanunsuz Mal Tasarrufu Operasyonu

26 Şubat 2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Akıncılar-Ercan Havalimanı Anayolu üzerinde gerçekleşen bir polis operasyonu, bölgede dikkat çeken bir olaya işaret etmektedir. Polis ekipleri, Y.Ç. (E-54) adlı şahsın kullanımında olan bir van araçta detaylı bir arama gerçekleştirmiştir. Yapılan aramada, bina inşaatlarında kullanılan toplam 170 adet demir kalıbı vidasının kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilmiş ve emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs, kanunsuz mal tasarrufu iddiasıyla tutuklanmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir. Bu olay, bölgede yasa dışı faaliyetlerin varlığına işaret etmekte ve güvenlik güçlerinin dikkatli çalışmasının önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.