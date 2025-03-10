Yasa geçti... Alkollü sürücüye 3 yıl hapis cezası!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) alkollü araç kullanımına karşı caydırıcı cezalar içeren yasa tasarısı, Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre, alkollü araç kullanan sürücüler 700 bin TL’ye kadar para cezası ve 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Hedef: Trafik Kazalarını Önlemek

Yasa tasarısının görüşüldüğü Meclis oturumunda konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, düzenlemenin trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü sürüş nedeniyle yaşanan kazaları azaltmak amacıyla hazırlandığını belirtti. Arıklı, “Trafik canavarına dönüşen insanları bu suçlardan men etmek için bu yasayı çıkardık. Önleyici tedbirler aldık” diyerek yasanın caydırıcı olacağını vurguladı.



Muhalefetten Destek Geldi

Muhalefet partileri de yasa tasarısına destek vererek, trafik kazalarının önlenmesi için atılan adımları olumlu karşıladı. Bakan Arıklı, yasanın geçmesine katkı sağlayan tüm siyasi partilere teşekkür etti.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte trafik denetimlerinin artırılması ve sürücülere yönelik bilinçlendirme kampanyalarının da hayata geçirilmesi bekleniyor.