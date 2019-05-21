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Yasa-Sen: “Meclis Başkanı’nın açıklamasının sendikamızın grev gerekçesiyle ilgisi yoktur”

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Yasama Çalışanları Dayanışma Sendikası (YASA-SEN), Meclis Başkanı Tebberüken Uluçay’ın yaptığı basın açıklamasının, YASA-SEN’in dün gerçekleştirdiği bir saatlik uyarı grevinin gerekçesiyle ilgisi olmadığını savundu.
Yasa-Sen: “Meclis Başkanı’nın açıklamasının sendikamızın grev gerekçesiyle ilgisi yoktur”

YASA-SEN açıklamasında, Meclis çalışanlarının yasalara saygılı olduğu, yasa dışı tüm uygulamalara, ayrımcılığa  karşı olduğu kaydedilerek, “Bu sebeple KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın açıklamasında değindiği gibi, Meclis çalışanları elektronik yöntemle geliş gidişlerin kontrol edilmesine hiçbir şekilde karşı çıkmamıştır. KKTC Meclis Başkanı’nın iddialarının aksine Meclisimizin tüm personeli bu sistemin uygulanması konusunda Meclis yönetimine  yardımcı olmuş, önerilerde bulunmuş ve uygulamayı sahiplenmiştir” denildi.

Açıklamada dünkü grevin gerekçeleri de şu şekilde sıralandı:

“İyi idare Yasasının açıklık ilkesi uyarınca elektronik sistemle personelden yapılan kesinti sürelerinin açık bir şekilde ilan edilmesi ve uygulamanın gizlenmemesi.

Ülkemizin geçmekte olduğu bu zor günlerde, Meclis Başkanı’nın genel kurul birleşiminde içtüzüğün 59. maddesindeki  konuşma sürelerini uygulayarak, çok elzem olmadıkça ek mesai ödeme zorunluluğunu  ortadan kaldırması ve devletimizin tasarruf edebilmesi.

Demokrasinin merkezi olan kutsal Meclisimizde polis ile Meclis çalışanlarının muhatap edilmemesi.

Uzun süredir çalışmayan Meclis santralinin yenilenerek, iletişimin yeniden başlatılması.

Meclis binasının bodrum katında bulunan ve can güvenliği için tehlike arz eden akaryakıt tankının sökülerek daha güvenli bir yere taşınması veya bu amaçla gerekli önlemlerin alınması.”

YASA-SEN açıklamasında, “Kamuoyu nezdinde özveriyle çalışan Meclis personelinin ve onlar aracılığı ile KKTC Cumhuriyet Meclisinin saygınlığını, ortadan kaldırmaya çalışanları veya   yukarıda sıralanan talepler için yaptığımız haklı uyarı grevini çarpıtarak veya başka mecralara çekerek farklı beklentiler içerisine girenleri kınar, greve gitme amaçlarımızın yukarıdakilerden ibaret olduğunu kamuoyuna duyururuz” ifadelerine yer verildi.

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