  • BIST 3.263,67
  • Altın 975.756
  • Dolar 18.4489
  • Euro 17.8504
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Yasa tasarısı Genel Kurula sevk edildi

» »
Yasa tasarısı Genel Kurula sevk edildi
Yasa tasarısı Genel Kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylayarak, Genel Kurula sevk etti.

 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

 

Komite, gündemindeki “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurula sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS-KTOEÖS' den grevdeki okullara ziyaret26 Eylül 2022 Pazartesi 15:38
  • Kuzey sahil yolunda sondaj çalışmaları yapılacak26 Eylül 2022 Pazartesi 15:11
  • Erhürman'dan Arıklı'ya Sert Sözler26 Eylül 2022 Pazartesi 15:03
  • Deniz Kaplumbağaları Koruma ve Araştırma Projesi Kapanış Etkinliği Yapıldı26 Eylül 2022 Pazartesi 14:56
  • KTEMB başkanı yeniden Bora Karaçam26 Eylül 2022 Pazartesi 14:48
  • Ataoğlu: Yıl 365 gün turizm hedefinde ilerliyoruz26 Eylül 2022 Pazartesi 14:45
  • Beklenen Ödeme Bugün Yapılacak26 Eylül 2022 Pazartesi 14:35
  • Oğuz: 'Göç Yasası' Mağduriyetlerinin Giderilmesine Yönelik Protokol İmzalanacak26 Eylül 2022 Pazartesi 14:12
  • Erhürman: Bir An Önce Erken Seçime Gidilmelidir26 Eylül 2022 Pazartesi 13:51
  • Erhürman:TMK yasası 2 kesimli Federasyon üzerine inşa edildi26 Eylül 2022 Pazartesi 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti