Yasa tasarısı Genel Kurula sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onaylayarak, Genel Kurula sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündemindeki “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurula sevk etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.