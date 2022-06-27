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Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi

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Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi
Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi

Yasa tasarısının görüşülmesine geçilmeden önce İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Beroca tasarıya ilişkin raporu sundu. Daha rapor ve tasarı üzerindeki görüşmelere geçildi.

Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın konuşmasında, “4.5-5G ihalesini takip edeceği" gerekçesiyle başkanın görev süresinin uzatılmak istenmesine tepki gösterdi.

“Bu kabul edilemez” diyen Barçın, bazı yönetim kurulu üyelerinin de görev süresinin uzatılmasını doğru bulmadıklarını söyledi.

Bunun kişiye özel bir yasa olduğunu öne süren Barçın, bu kararın kurumun bağımsız-özerk yapıdan uzaklaşmasına neden olacağını öne sürdü.

Türkiye'den örnekler veren Devrim Barçın, “Bizdeki bulunmaz hint kumaşı mı?” diye sorarak, bunun klasik UBP tavrı olduğunu iddia etti.

Barçın, “Her şeyde Türkiye’yi örnek alıyorsanız, burada da Türkiye’yi örnek alın” dedi.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, konuşmasının, “gayri meşru yapıya dair bir konuşma” olduğunu belirterek, Meclis’in, “Alleme-i cihan olsa kişiye özel yasa ile meşgul edilmemesi gerektiğini” kaydetti.

Bunun iyi niyetten yoksun bir girişim olduğunu belirten Şahali, UBP’nin de oyuna getirildiğini iddia etti.

İlgili kuruma başkan yardımcısı olarak atanan kişi konusunda tepkisini dile getiren Şahali, ortada bir kurum varsa ihale sürecinin kurumsal bazda takip edilmesi gerektiğini söyledi.

“BTHK saygın bir kurum olarak yoluna devam etmelidir” diyen Şahali, bunun da ancak kurumsal bir yaklaşımla mümkün olacağını belirtti.

Kişiye özel yasa düzenlemesine güven duymadıklarını kaydeden Şahali, CTP’nin talebinin yasa değişikliğinin genel kurul gündeminden geri çekilmesi olduğunu söyledi.

Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, eleştirilere yanıt vererek, “Özgeçmiş bana göre yeterliydi. Atama benim yetkimdeydi ve yaptım” dedi.

Geçmişe dair örnek veren Arıklı, 4.5 G ve fiber ihalesine çıkılacağını ifade etti. Arıklı, süreci şaibesiz şekilde atlatmak istediğini kaydetti.

75-100 milyon dolarlık bir ihale söz konusu olduğunu kaydeden Arıklı, kimsenin aleyhinde laf söylemediği bir kişiyle yola devam etmek istediğini söyledi.

“Benim bu konuda politik düşüncem yok” diyen Arıklı, “Bu konuda benim takdir almam ve bravo denilmesi gerekirken ilkesel bazda beni eleştiriyorsunuz” dedi.

İki ihalenin KKTC için iletişimde dönüm noktasında olduğunu ifade eden Arıklı, “Bırakın adamlar işini yapıyor, yapmaya devam etsin” diye konuştu.

Tecrübenin önemine dikkat çeken Bakan Arıklı, “Oraya YDP’li bir akademisyeni atayabilirdim ama ben bu yolu seçmedim. Siz buldunuz bu arkadaşı, tebrik ediyorum. Ben bu arkadaşla yola devam etmek istiyorum. Sizin getirdiğiniz arkadaşlarla yola devam etme istiyorum” şeklinde konuştu. Arıklı, sert muhalefetten dolayı üzgün olduğunu belirtti.

4.5G ihalesine 2-3 güne çıkılacağını kaydeden Arıklı, bu ihale varken kuruma yeni bir kişinin atanmasının doğru olmayacağını kaydetti ve anlayış beklediğini söyledi.

Evden eve fiber projesine de değinen Arıklı, şartnamelerin hazırlandığını ve kısa süre içinde projeyi gerçekleştireceklerini kaydetti.

Dünyada 3G kullanan sadece iki ülke kaldığını ifade eden Arıklı, internet hızının çok önemli olduğunu vurguladı.

CTP Milletvekili Barçın’ın 4.5G ihalesine binaen telefon operatörleri hakkındaki yerinden sorusu üzerine Bakan Arıklı, “Son derece şeffaf bir ihale olacak” dedi.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali yeniden söz alarak, “Takdir edilmek istiyorsanız doğru atamalar yapacaksınız” diyerek, atamasından dolayı Bakan Arıklı’ya güven duymadıklarını söyledi.

Başkanın görev süresinin üçüncü kez uzatılmasını ilkesel olarak kabul etmediklerini kaydeden Şahali, atanan başkan yardımcısının ise Arıklı ile akrabalık bağı olmasını da eleştirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise yerinden söz alarak, geçmişte CTP’nin yaptığı atamalar hakkında eleştiride bulundu.

Erkut Şahali ise, günahıyla, sevabıyla geçmişlerini kabul ettiklerini belirtti.

Daha sonra tasarının madde madde oylanmasına geçildi. Ardından tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

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