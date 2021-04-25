Yasadışı kumar sadece izleniyor...100 milyar TL’nin döndüğü tahmin ediliyor

Türkiye'de Devlet 100 milyar TL’nin döndüğü tahmin edilen yasadışı sanal kumarı, üç görevli ile bilgisayar üzerinden yakalamaya çalışıyor. Sayıştay, bunun sade yurttaşınkinden daha ileri bir izleme yöntemi olmadığını bildirdi.

Çoğunluğu düşük gelir grubundan yüzbinlerce yurttaş kripto krizi ekonomik kayıplar yaşarken yasadışı sanal kumar piyasası da büyümeye devam ediyor. Yoksulluk ve kolay yoldan para kazanma isteğinin de etkisiyle sanal ortamda oynanan yasadışı kumar her geçen gün daha çok yurttaşı etkisi altına alıyor, devlet ise bu milyarların döndüğü piyasayı uzaktan izlemekle yetiniyor.

100 milyar TL’ye ulaştığı tahmin edilen sanal yasadışı kumarı takip görevi, Milli Piyango İdaresi’ndeki yalnızca üç veri işletim uzmanı aracılığıyla yapılıyor. Sayıştay, bilgisayar üzerinden yapılan bu kontrollerin sade vatandaşların yaptığından daha öte bir anlamı olmadığını bildirdi.

OLUMSUZ ETKİLİYOR



Milli Piyango İdaresi’nin hesapları bu hafta TBMM Kit Komisyonu’nda denetlenecek. Sayıştay’ın denetimlere esas olan raporlarında, yasadışı sanal kumar ile ilgili önemli tespit ve uyarılar yer aldı.



Türkiye’de devlet kontrolü altında şans, bahis ve talih oyunları altında üç kurum çeşitli oyunlar düzenleniyor. Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın organize ettiği bu oyunların dışında özellikle internet ortamında yaygınlaşan yasadışı bahis sorununun ülke gündemini meşgul ettiği bildirildi. Sayıştay raporunda, internet erişiminin kolaylaşmasıyla sanal ortamda kumar oynamanın yaygınlaşmasının başta aileler ve çocuklar olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkilediği kaydedildi. Maliye Bakanlığı’ndan 2017 yılında yapılan açıklama ile yasadışı kumar piyasasında dönen tutarın yıllık 40 milyar TL’ye ulaştığının açıklandığı anımsatılan raporda, buna karşın denetimde büyük sorunlar bulunduğu belirtildi.



Milli Piyango İdaresi’nin, sanal bahis ve yasadışı sanal kumar ile mücadele kapsamında görev, yetki ve faaliyetlerinin Teftiş Kurulu tarafından incelenmesi sonucu hazırlandığı bildirilen rapordan özetle şunlar aktarıldı:



“Talih oyunları işletmelerinin Türkiye’de faaliyet göstermelerinin yasaklandığı, 1998 yılı başından itibaren MPİ’nin casino (canlı kumar) oyunları ve işletmelerini denetim görevinin sona erdiği, Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının da tamamen işlevsiz kaldığı,



Bugün itibarıyla Talih Oyunları Dairesi Başkanlığı; Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkında Yönetmelik ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, Türk Ceza Kanunu’nun 228’inci maddesindeki kumar tanımına uyan kâr ve zararın talihe (şansa) bağlı olduğu, oyunları, sanal ortamda yasadışı olarak oynatan veya reklam yoluyla kumar sitelerine yönlendirme yapan internet sitelerini tespit etmek ve erişimini engellemesi için Bilgi Teknolojileri Kurumuna bildirmek gibi sınırlı bir görevi ifa ettiği,

Bu durum karşısında; Talih Oyunları Dairesi Başkanlığınca bu birimde görevli 3 veri kontrol işletmeni tarafından internet arama motorlarına ‘kumar, çok kazandıran kumar, güvenilir kumar…’ vb sorgulamalar sonucu açılan web sitelerinde sadece ‘ana sayfa’ ekran görüntülerinin incelenerek, ‘oyuna başla’,’giriş’, ‘üye girişi vb. yönlendirme tuşları ile yazı, resim, reklam vb. görüntüler esas alınarak karar verildiği,



Bu itibarla, MPİ/Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının www.bim.org.tr sitesi üzerinden online veya yazılı olarak BTK’ya yapmış olduğu bildirimler, sade vatandaşın aynı yöntemle tespit edebileceği kumar sitelerini www.ihbarweb.org.tr üzerinden ihbar etmesinden öte bir anlam ifade etmediği,



Bugün gelinen noktada Talih Oyunları Dairesi Başkanlığının; sadece internet arama motorlarında kumar sitesi aramak ve bulduğu sitelerin de ‘ana sayfa’ ekran görüntülerini esas alarak BTK’ye ihbarda bulunmaktan ibaret, son derece sınırlı ve sanal kumarla mücadelede, sade vatandaşın yapabildiğinden öteye gitmeyen bir görevi ifa eder duruma düştüğü, anlaşılmıştır.”



ÖNLEMEDE BAŞARISIZ



Sanal kumar ve bahis sitelerinin üyelik ve giriş işlemleri ile oyuncu-işletici arasında para transferinin nasıl yapıldığı, hangi banka, hangi ödeme araçları, hangi yol ve yöntemlerin kullanıldığı konularında araştırma ve inceleme yapılmadan, sadece sitelere erişim engeli uygulanmakla da sanal kumarı önlemede yeterince başarı sağlanamadığı vurgulandı.