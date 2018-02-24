“Yasadışı Kürtaj” davasının kararı, 15 Mart’ta açıklanacak

Girne’deki Ada Hospital (Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd) isimli özel dal hastanesinde bazı hamileliklerin yasal olmayan şekilde sonlandırılması olayıyla ilgili olan ve kamuoyunda, “kürtaj davası” olarak adlandırılıp büyük yankı uyandıran davada, hapis cezasına mahkûm olan Dr.Fahri Karagözlü, Dr. Rasiha Serdaroğlu ile hemşire Ayşegül İşbilen ile beraat eden Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Tunçbilek ve Taner Okburan için istinaf kararı 15 Mart’ta açıklanacak.

Girne Ağır Ceza Heyeti, geçtiğimiz yıl Mart ayında, 2 numaralı fetüs annesi Melis Akçal ve 5 numaralı fetüs annesi Nazlı Dönmez’in operasyonlarına katılarak “çocuk düşürmeye teşebbüs”, “hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak” suçlarından mahkûm edilen Dr Fahri Karagözlü’yü 5 yıl, Dr. Rasiha Serdaroğlu’nu 4 yıl ve hemşire Ayşegül İşbilen’i de 2 yıl hapse mahkûm etmişti.

Ceza süresi dolan Ayşegül İşbilen, 15 Mart’a kadar cezaevinde kalacak

İki yıl hapis cezasına çarptırılan, 4 aylık cezası bağışlanan ve İçişleri Bakanlığınca hakkında ihraç kararı çıkan Ayşegül İşbilen, dün Yargıtay Ceza Mahkemesi’nin huzuruna çıkarıldı.

Yargıtay Ceza Heyet Başkanı Ahmet Kalkan, üye Bertan Özerdağ ve üye Peri Hakkı’nın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve avukat Emre Kadri hazır bulundu.

Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, Ayşegül İşbilen hakkında ihraç kararı çıktığını ve TC vatandaşı olan sanığın ihraç edilmesi durumunda iadesinin söz konusu olamayacağını beyan etti.

Akyener, hakkında ihraç kararı olan İşbilen’in istinaf kararı okunana değin hücrede değil, cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Avukatı tutukluluk talebine itiraz etti

Sanığın avukatı Emre Kadri, savcının tutukluluk talebine itiraz etti. Kadri, yargılanıp, iki yıl hapis cezası aldığını, kararın istinaf edildiğini ve sanığın hakkında 2 Şubat’ta ihraç kararı çıktığını belirtti.

Kadri, beraat eden sanıklarla ilgili tutuklama talebi olmadığını söyleyerek, tüm sanıkların müebbetle yargılandığını anımsattı.

Avukat Emre Kadri, Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Özkent Tunçbilek’in kararı serbest olarak beklediğine vurgu yapıp, “Sanığın durumu farklı değil” dedi.

Kadri, ihraç emrinin durdurulmasını ve istidanın reddedilmesini talep etti.

Davaya 15 dakika ara veren Yargıtay Ceza Heyeti, sanığın yargılanmasında hazır olabilmesi için 15 Mart’a kadar Merkezi Cezaevi’nde tutuklu kalmasına karar verdi.

Tunçbilek çifti beraat etmişti

Sanıklar Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Özkent Tunçbilek’in “ağır veya hafif bir suç işlemek için sersemletmek”, “çocuk düşürmeye teşebbüs”, “hamileliği yasadışı olarak sonlandırmak”, “çocuğun doğumunu gizleme”, Ayşegül İşbilen, Taner Okburan, Fahri Karagözlü ve Rasiha Serdaroğlu ise bu davaların yanında “adam öldürme” suçundan yargılanmıştı.

Alt mahkeme, 28 Mart 2017 tarihinde, Dr. Mehmet Ali Tunçbilek, Dr. Verda Ö. Tunçbilek ile Taner Okburan aleyhine getirilen tüm davalardan beraat etmelerine karar vermişti.

Mahkeme, Doktor Fahri Karagözlü’yü 5 yıl, Anestezi Uzmanı Doktor Rasiha Serdaroğlu’nu 4 yıl ve ebe hemşire Ayşegül İşbilen’i 2 de yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıklamıştı.

Davada iddia makamı da, savunma makamı da davayı, Yargıtay Ceza’ya taşımıştı. Yargıtay Ceza, istinaf kararını 15 Mart’ta açıklayacak.

(kıbrıs)