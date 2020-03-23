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Yasağa uymayan iş yerine yasal işlem!

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Yasağa uymayan iş yerine yasal işlem!
Yasağa uymayan iş yerine yasal işlem!

13.03.2020 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Corona Virüsü ile ilgili tedbir amaçlı bazı iş yerlerinin açılmaması hususunda karar alındığı halde; 22.03.2020 tarihinde polis tarafından yapılan kontroller neticesinde Güvercinlik köyünde faaliyet gösteren Melekler Gece Kulübü isimli işyerinin faaliyette olduğu tespit edilmiştir.

Polisten alınan bilgiye göre bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir.

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