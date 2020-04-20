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'Yasağı delen annem babam dahi olsa ihbar ederim' dedi ve etti

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'Yasağı delen annem babam dahi olsa ihbar ederim' dedi ve etti
'Yasağı delen annem babam dahi olsa ihbar ederim' dedi ve etti

Çorum'da acil tıp teknisyeni Ali Baki Eke koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uymayarak komşularıyla birlikte bitki toplamak için evden çıkan ailesini, kolluk kuvvetlerine ihbar etti. Genç teknisyen ailesini ihbar ettiğini, çektiği görüntüyle de sosyal medyadan duyurdu.

Çorum'da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 24 yaşındaki Ali Baki Eke, Osmancık ilçesinde yaşayan ailesinin, komşularıyla birlikte bitki toplamak için kırsal alana gittiğini öğrendi. Eke, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' ve 'sosyal mesafe' çağrılarına uymadığı gerekçesiyle aile bireylerini uyardı. Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine Eke, jandarma, polis ve Belediye Zabıta Amirliği'ni arayarak, ailesini ihbar etti.

Genç teknisyen ailesini ihbar etmesine ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Eke'nin "Tüm Kolluk Kuvvetlerine çağrımdır. Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim. Ateş düştüğü yeri yakar yarın pişman olacağımız hareketlerinden lütfen kaçınalım zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım" yazılı notu, sosyal medyada beğeni topladı.

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