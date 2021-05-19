  • BIST 1.460
  • Altın 504,919
  • Dolar 8,3889
  • Euro 10,2666
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABakanlar Kurulu toplanıyor

Yasağı İhlal Eden 9 Kişi, 1 Minibüs Şoförü ve Kağıt Oyunu Oynayan 5 Kişiye Yasal İşlem

» »
PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Yasağı İhlal Eden 9 Kişi, 1 Minibüs Şoförü ve Kağıt Oyunu Oynayan 5 Kişiye Yasal İşlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu;

toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği,

1 minibüs şoförünün aracının kapasitesinin yüzde ellisinden fazla yolcu taşımaması gerekirken, yüzde ellisinden fazla yolcu taşıdığı ve

5 kişinin bir iş yerinin sende katında toplanıp bir araya gelerek kağıt oyunu oynadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:29
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (19 Mayıs 2021)19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:23
  • 19 Mayıs KKTC’de de kutlanıyor19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:18
  • Tatar'dan Çifte Şampiyon Beşiktaş'a Kutlama19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:13
  • Cumhurbaşkanı Tatar: "Gençlerimizin başarısı bizlerin gururudur"19 Mayıs 2021 Çarşamba 08:11
  • Nadir Kıbrıs Gazetesi'nin satılması iddiasına ne dedi?19 Mayıs 2021 Çarşamba 07:41
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı?19 Mayıs 2021 Çarşamba 07:27
  • Gönyeli'de korkutan kaza!18 Mayıs 2021 Salı 22:06
  • Büyük ikramiye kime çıktı?18 Mayıs 2021 Salı 21:36
  • “Hemşireler ve Ebeler Haftası” galayla kutlandı18 Mayıs 2021 Salı 21:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti