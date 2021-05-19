Yasağı İhlal Eden 9 Kişi, 1 Minibüs Şoförü ve Kağıt Oyunu Oynayan 5 Kişiye Yasal İşlem

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 18-19.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu;
toplam 9 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği,
1 minibüs şoförünün aracının kapasitesinin yüzde ellisinden fazla yolcu taşımaması gerekirken, yüzde ellisinden fazla yolcu taşıdığı ve
5 kişinin bir iş yerinin sende katında toplanıp bir araya gelerek kağıt oyunu oynadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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