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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Yasağı ihlal edip 205 km yolculuk yaptı; gerekçesi: Ekmek Londra’da 1 sterlin daha ucuz

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Yasağı ihlal edip 205 km yolculuk yaptı; gerekçesi: Ekmek Londra’da 1 sterlin daha ucuz
Yasağı ihlal edip 205 km yolculuk yaptı; gerekçesi: Ekmek Londra’da 1 sterlin daha ucuz

Britanya’nın Nottingham şehrinde yaşayan bir adam, sokağa çıkma yasağını ihlal edip otoyolda hız limitini aşarak başkent Londra’ya gidip geldi. Gerekçesi başkent Londra’da ekmeği 1 sterlin (8.32 lira) daha ucuza satılması.

Polis, iki çocuğunu yanına alarak şehirler arası yolculuk yapan adamın eve dönüş yolunda saatte 180 kilometre hız yaptığını açıkladı.

Pazar akşamı M1 Otoyolu’nda durdurulan adama, ‘evde kalmaya yönelik uyarılara ve sokağa çıkma yasağına rağmen neden yolda olduğuna dair haklı bir gerekçesi olup olmadığı’ soruldu.

Notthingham-Londra arasındaki 205 kilometrelik mesafeyi kat eden adam, “Londra’da ekmek 1 sterlin daha ucuz. Haklı bir gerekçem var. Bu yolculuğu yapmam gerekiyordu” diye yanıt verdi.

Çocukları alıp hemen eve dönmesi istenen adama hız limitini aştığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için iki ayrı para cezası kesildi.

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