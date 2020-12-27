  • BIST 1.426
  • Altın 456,485
  • Dolar 7,5595
  • Euro 9,2192
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABakan Pilli: 5’i yerel 8 pozitif vakaya rastlandı

Yasağı takmadılar Alevkayası'nda "tekno" partisi düzenlediler

» »
Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulu’nun açıklamış olduğu yasaklara uyulmayan bir parti düzenlendi. Dün  bir grup genç tarafından Girne Alevkayası’nda tekno partisi organize edildi.
Yasağı takmadılar Alevkayası'nda "tekno" partisi düzenlediler

Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulu’nun açıklamış olduğu yasaklara uyulmayan bir parti düzenlendi.  Dün  bir grup genç tarafından Girne Alevkayası’nda tekno partisi organize edildi. 

DETAY SOSYAL MEDYA - BARIŞCAN ŞEKERCİ

 

Technoport.cy adlı sosyal medya gurubun, dün Girne Alevkayası‘nda düzenlediği TEKNO PARTİSİ etkinliği, Kovid-19  tedbirlerinin dikkate alınmadığını bir kez daha gösterdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun aldığı bir çok kural hiçe sayıldı.

tekno,.jpgtekno2.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Saner: 10 gün içerisinde birtakım açılımlar yapacağımızı çok net söyleyebilirim27 Aralık 2020 Pazar 10:19
  • İki hemşirenin koronavirüs testi pozitif... Temaslılar karantinaya alındı27 Aralık 2020 Pazar 10:06
  • 50 bin adet Covid-19 PCR tanı kiti ve setlerinin KDV dahil toplam 146 bin Dolar karşılığında alındı26 Aralık 2020 Cumartesi 18:39
  • Ersan Saner: “10 gün içerisinde birtakım açılımlar söz konusu”26 Aralık 2020 Cumartesi 18:37
  • Restoranlar, üst kurulun kapatma kararına uymama kararı aldı!26 Aralık 2020 Cumartesi 18:35
  • Bakanlar Kurulu, Covid-19 Pcr Tanı Kiti Ve Setlerinin Alımı Konusunda Sağlık Bakanlığı’nı Yetkili Kıldı26 Aralık 2020 Cumartesi 14:47
  • Ercan’da Kalan Çok Sayıda Mal Açık Artırmaya Sunuluyor26 Aralık 2020 Cumartesi 14:39
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Bu olaylar iki halkın iç içe yasamasını mümkün kılmamaktadır26 Aralık 2020 Cumartesi 14:16
  • Ekonomik Örgütler Platformu: “Gerekli sağlık ve ulaşım önlemleri alınmalı, yüz yüze eğitim başlamalıdır”26 Aralık 2020 Cumartesi 14:12
  • Ani Ölüm(Gelişme) :Ölen 2 gence otopsi yapıldı26 Aralık 2020 Cumartesi 14:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti