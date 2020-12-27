Yasağı takmadılar Alevkayası'nda "tekno" partisi düzenlediler

Bulaşıcı Hastalıklar Sağlık Üst Kurulu’nun açıklamış olduğu yasaklara uyulmayan bir parti düzenlendi. Dün bir grup genç tarafından Girne Alevkayası’nda tekno partisi organize edildi.
DETAY SOSYAL MEDYA - BARIŞCAN ŞEKERCİ
Technoport.cy adlı sosyal medya gurubun, dün Girne Alevkayası‘nda düzenlediği TEKNO PARTİSİ etkinliği, Kovid-19 tedbirlerinin dikkate alınmadığını bir kez daha gösterdi.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun aldığı bir çok kural hiçe sayıldı.
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