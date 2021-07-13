Yasak açıklamasından sonra Fransızlar aşıya koştu

Niox-Chateau, “Doctolib’e sadece birkaç dakika içinde 7.5 milyon bağlantı gerçekleşti. 900,000’den fazla Fransız dün aşı randevusu aldı; bu en çok aşı randevusu alınan 11 Mayıs’taki rekorun iki katı” dedi.

Vakalardaki artışla mücadele etmek için yeni önlemler alınacağını dün açıklayan Macron, aşının şimdilik zorunlu olmayacağını söyledi ancak kısıtlamaların aşılanmamış kişilere uygulanacağını vurguladı.

Macron, sağlık çalışanlarının 15 Eylül’e kadar aşılanması gerektiğini yoksa bunun sonuçlarına katlanacaklarını söyledi.

Fransa’da aşı randevusu almak için en yaygın kullanılan internet sitelerinden biri olan Doctolib’in başında bulunan Stanislas Niox-Chateau, RMC radyosuna yaptığı açıklamada cumhurbaşkanının açıklamasının ardından aşı yaptırmak isteyenlerin sayısının rekor bir şekilde arttığını dile getirdi.

900.000 FRANSIZ AŞI RANDEVUSU ALDI

Niox-Chateau, “Doctolib’e sadece birkaç dakika içinde 7.5 milyon bağlantı gerçekleşti. 900,000’den fazla Fransız dün aşı randevusu aldı; bu en çok aşı randevusu alınan 11 Mayıs’taki rekorun iki katı” dedi.

Macron dün restoran, sinema veya tiyatro gibi çok sayıda kişinin bulunduğu yerlere girebilmek için sağlık kartının gerekli olacağını açıkladı.

Aynı zamanda sağlık kartının Ağustos’un başından itibaren uzun mesafe yolculuklarda trenlere ve uçaklara binmek için de gerekeceğini söyleyen Macron yaz sezonu başlarken insanları aşı olması için teşvik etmeye çalışıyor.

Fransa’da Delta varyantı nedeniyle vakalardaki artış ve aşılamadaki yavaşlama hükümetin salgına karşı izlediği politikaları gözden geçirmesine yol açtı.