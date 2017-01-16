Yasak avlanmadan 8 kişiye yasal işlem

Dipkarpaz'da yasak avlanma alanında avlanan 8 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisten alınan bilgilere göre geçtiğimiz gün, KKTC genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında, Dipkarpaz'da, M.K. (E-51), U.M.B. (E-38), N.M. ( E-38), A.P.(E-38) ve S.L.(E-38)’nin Şelonoz Mevkiinde, 3 numaralı ava kapalı bölgede, yine Dipkarpaz’da ava kapalı diğer bir bölge olan Efendirga Çiftliği Mevkiinde, T.B.(E-53), U.B.(E-24) ve E.D.(E-24)’nin kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olduğu ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.