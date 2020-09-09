Yasak ilişki ortaya çıkmasın diye kız arkadaşını dövdü

8.9.20 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Gazimağusa’da bir park alanı içerisinde aralarındaki ilişkiyi eşine söyleyeceği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı B.G’ nin 500 TL değerindeki Samsung cep telefonunun ekranını kırıp hasara uğrattıktan sonra ellerinden çekiştirmek suretiyle ciddi şekilde darp edip kollarının morarmasına neden olan ve kendisine telefonda hesap soran kız arkadaşını telefonda taciz eden S.E şikâyet üzerine aynı gün tutuklandı.

Zanlı bugün 9.9.20 tarihinde kanunsuz hava tüfeği taşıma ve tasarruf, korkutmak maksadıyla silah taşıma, kas hasar, ciddi darp ve telefonda taciz suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı. Bugünkü teminat duruşmasında iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis memuru Şükrü Hafız, zanlının 8.9.20 tarihinde Gazimağusa’da bir park alanı içerisinde aralarındaki ilişkiyi eşin söyleyeceği gerekçesiyle tartıştığı kız arkadaşı B.G’ nin elinden aldığı cep telefonunun ekranını kırmak suretiyl hasara uğrattığını söyledi.

Ardından kız arkadaşını ellerinden tutup çekiştirmek suretiyle ciddi şekilde darp edi kollarının morarmasına neden olan zanlının daha sonra niye böyle davrandığı konusunda kendisine telefon açıp soran müşteki kız arkadaşına “eğer beni sinir etmeye devam edersen seni gruba koyacam” demek suretiyle telefonda taciz suçunu işlediğini belirten PM Hafız, şikâyetçinin mesele ile ilgili bir ifade verdiğine değindi. Zanlının kız arkadaşına araç içerisinde silah gösterdiği iddiası Müşteki vermiş olduğu ifadesinde zanlının 2020 Ağustos ayı içerisinde Gazimağusa polis müdürlüğü karşısında park alanda, zanlının çalıştığı iş yerine ait araç içerisinde kendisine silah gösterdiğine dair iddiada bulunması üzerine ayni gün zanlının Lefkoşa’da bulunan ikametgâhında arama emri gereği arama yapıldığını söyleyen PM Hafız, vestiyer üzerinde zanlı adına kayıtlı bir adet Beretta marka hava tabancasının bulunarak emare alındığın belirtti

Zanlı itiraf niteliğinde ifade verdi. Zanlının, aynı gün mesele ile ilgili itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini ve tutuklandığını söyleyen PM Hafız, işlemiş olduğu suçlarla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğinde kanunsuz hava tabancası taşıma ve tasarruf suçlaması dışında diğer suçlamaları kabul etmediğine vurgu yaptı. Zanlı teminata bağlanarak serbest bırakıldı Zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirten PM Hafız, ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğde Güzeler, zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 5000 TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı mutebe 2 kefilin imza edeceği 50 biner TL’lık şahsi kefalet senedi karşılığı serbest kalması yönünde emir verdi.

MHA