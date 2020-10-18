  • BIST 1.193
  • Altın 484,321
  • Dolar 7,8735
  • Euro 9,2279
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

Yasak olmasına rağmen kullandıkları oyun fotoğrafını çektiler

» »
Polis, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimine yönelik oy kullanırken seçim suçu işleyen 3 seçmen hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Yasak olmasına rağmen kullandıkları oyun fotoğrafını çektiler

Polis, Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimine yönelik oy kullanırken seçim suçu işleyen 3 seçmen hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Lapta'da 148 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmen ve Lefkoşa'da 83 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektikleri tespit edildi.

Akdoğan'da ise 3 nolu sandıkta oy kullanan bir seçmenin, oyunu kullandıktan sonra, oy pusulasını sandığa atmadan önce sandık mahallinde bulunanlara oy pusulasını açarak gösterdiği saptandığı, her üç olayla ilgili yasal islem başlatıldığı açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar'a oy verdi fotoğrafını paylaştı18 Ekim 2020 Pazar 12:25
  • YSK Saat 11.00 itibariyle seçime katılım oranını açıkladı18 Ekim 2020 Pazar 12:21
  • Tatar oyunu kullandı18 Ekim 2020 Pazar 11:54
  • Akıncı:Sonuçların adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ederim18 Ekim 2020 Pazar 11:36
  • Oy kullanma sırasında 3 kişiye yasal işlem18 Ekim 2020 Pazar 10:55
  • KKTC cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu için sandık başına gidiyor18 Ekim 2020 Pazar 09:51
  • Darp zanlısı tespit edilip tutuklandı!18 Ekim 2020 Pazar 09:49
  • Kıbrıs Hava Yolları (Cyprus Airways) yer hizmetlerini Riga'da HAVAŞ verecek17 Ekim 2020 Cumartesi 23:22
  • Derinya'da çifte tedbir! Türk tarafı 3 KM geriye barikat kurdu! Rum tarafı 10 kişi bir araya gelemeyecek!17 Ekim 2020 Cumartesi 18:29
  • Akıncı: Sandığa gidin kararı kendi irademizle verelim17 Ekim 2020 Cumartesi 17:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti