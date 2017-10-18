Yasaklanmasına rağmen kullanılan zirai ilaçlar can alıyor...

Haşaratı öldürmek ve ekilen ürünlerin daha erken büyümesi için bilinçsizce tarlalara atılan yasak ilaçlar hayvanların hayatlarına mal oluyor.

KKTC’de kullanımı yasak ilaçların, Doğancı köyü etrafındaki ekim alanlarına atılması sonrasında bölgelerde otlanmakta olan küçükbaş ve büyük baş hayvanların yanı sıra köpeklerin de zehirlenerek ölmesine neden oluyor.

Doğancı sakinlerinden Salih Karadayı yaptığı açıklamada, “ülkemizde kullanılması yasak olan ilaçlar sürekli olarak bizim Elye’nin etrafındaki arazilerde kullanılıyor. Ekilen alanların yanı sıra diğer alanlara da yayılan ilaç, bölgede otlanmakta olan hayvanlarımızı zehirliyor ve telef olmalarına neden oluyor” dedi.

Salih Karadayı açıklamasına devamla, “ilaçlı otları yiyen dana, koyun ve kuzuların ölüleri etrafa atılıyor. Köpeklerimiz bile bu zehirden ölüyor. Bölge insanı hem hayvanlarından oluyor hemde çürüyen bu hayvanların yaydığı koku nedeniyle sağlıkları tehlikeye giriyor. Arazide birçok dana ve koyun kemikleri atıl vaziyette duruyor” ifadesinde bulundu.

“Tarım ve Çevre Bakanlığı’na ve Polise bu durumu bildirdik ancak bugüne kadar ne arayan nede soran oldu. Defalarca ürünlere atılan yasak ilaçları gelip kontrol etmeleri için müracaat ettik” diyen Salih Karadayı, “bugüne kadar gelmediler. Hayvan ölüleri zehirden dolayı devam edince mecburen bizde sesimizi duyurmaya çalıştık. Ürünlere atılan ilaçlar bu ürünleri yiyenler için de tehlike arzediyor. Millet ağzını açmaya ve şikayet etmeye korkuyor. Ben korkmuyorum. Gelmezlerse bu defa arkadaşlarımı da toplayıp kapılarına gideceğim” dedi.