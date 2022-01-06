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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. İşte sonuçlar...

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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. İşte sonuçlar...
Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. İşte sonuçlar...

Adaylar belirlendikten sonra ilk anket sonuçlarını yayınlayan Detay Gazetesi OCAK ayında yaptırdığı son anket sonuçlarını da okurları ile buluşturuyor. DETAY OCAK 2022 anketinde 6 Partiden oluşacak bir parlamento ortaya çıktı.

6 PARTİLİ PARLAMENTO

 

KATILIM ARTIYOR, HATA PAYI %3,09

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı daha önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda. Halkın %17,37’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Detay Gazetesi’nin Ocak ayında 3-4-5 Ocak tarihlerinde yüz yüze yaptırdığı anketi sonuçlandı. 1255 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmada hata payı %3,09 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.

 

6 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Anket sonuçlarına göre bu hafta sonu seçim yapılacak olsa kararsızlar ve karma oy vereceğim diyenlerin oranı da dağıtıldığı zaman 6 siyasi partinin %5 olan ülke barajını geçtiği görülmekte. UBP, CTP, HP, TDP, YDP ve DP %5 barajını aşıp parlamentoya giriyor. TKP-YG, Bağımsızlık Yolu ise ülke genelinde uygulanan %5 barajının çok altında kalarak parlamentoda temsil edilemeyeceği ortaya çıkmış durumda.

 

 

UBP BİRİNCİ CTP İKİNCİ DP ÜÇÜNCÜ TDP DÖRDÜNCÜ

Detay OCAK 2022 anketine göre UBP yine birinci sırada çıkarken bir miktar daha oyunu artırmış görünüyor, ana muhalefet CTP ikinci sırada ve o da oyunu artırmış olarak görünüyor. 2018 yılında yapılan seçimde önemli bir oy alan HP ise ciddi bir oy kaybı yaşamakta ve ankette 5. Parti olarak yerini almakta. TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını korumuş olarak görünüyor. Seçimin sürpriz partisi olacağı düşünülen DP ise 3. Parti konumuna yükselmiş durumda.

 

UBP VE CTP OY ARTIRDI

23 Ocak seçimlerine 20 gün kala yapılan en son anket olması bakımından gerçekleşmeye en yakın önemli sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre UBP %41,11, CTP %26,03, DP %9,54, TDP %9,02, HP %7,09, YDP %5,80 ile barajı geçerken ilk kez seçime giren BY %1,03, TKP-YG ise %0,39 oy alarak barajdan çok uzakta kalıp Meclis’e giremiyor.

 

Adaylar belirlendikten sonra ilk anket sonuçlarını yayınlayan Detay Gazetesi OCAK ayında yaptırdığı son anket sonuçlarını da okurları ile buluşturuyor. DETAY OCAK 2022 anketinde 6 Partiden oluşacak bir parlamento ortaya çıktı.

6 PARTİLİ PARLAMENTO

UBP BİRİNCİ PARTİ

Detay OCAK 2022 anketine göre UBP yine birinci sırada çıkarken, 2018 seçimlerindeki oylarını artırmayı başaran  ana muhalefet CTP ikinci sırada. Bir önceki seçimde ciddi bir oy oranı yakalayan HP ise ciddi bir kayıp yaşayarak %7,09 oy alabiliyor ve 5. Parti durumuna düşüyor: TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını az da olsa artırmış görünüyor. DP ise geçen seçime göre ciddi bir çıkış yakalamış ve 3. Parti konumuna çıkmış durumda. Hata payı da dikkate alındığında seçimde TDP ve DP 3. Parti olmak için kıyasıya bir yarış içerisinde.

KARMA OYLAR ARTTI

Karma oylardaki artış dikkatlerden kaçmıyor. Adaylar açıklandıktan sonra  Ekim'de %7,41'den  Kasım'da %10'a çıkan karma oy vereceğim diyen seçmen  Aralık ayında  %12,62 oranında olurken Ocak ayında ise %13,71 karma oy kullanacağım noktasına gelmiş durumda.

SANDIĞA KATILIM EĞİLİMİ ARTTI

Siyasi partilerin adaylarını açıklaması ile sandığa katılım eğiliminin arttığı da görülüyor. Sandığa Gitmeyeceğini söyleyen seçmenler   Ekim'de %20,84  Kasım'da %25,21'e  çıkarken Aralık ayında %18,76 Ocak ayında ise %17,37 seviyesine inmiş durumda.

 

KATILIM ARTIYOR, HATA PAYI %3,09

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı daha önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda. Halkın %17,37’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Detay Gazetesi’nin Ocak ayında 3-4-5 Ocak tarihlerinde yüz yüze yaptırdığı anketi sonuçlandı. 1255 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmada hata payı %3,09 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.

 

6 PARTİ BARAJI GEÇİYOR

Anket sonuçlarına göre bu hafta sonu seçim yapılacak olsa kararsızlar ve karma oy vereceğim diyenlerin oranı da dağıtıldığı zaman 6 siyasi partinin %5 olan ülke barajını geçtiği görülmekte. UBP, CTP, HP, TDP, YDP ve DP %5 barajını aşıp parlamentoya giriyor. TKP-YG, Bağımsızlık Yolu ise ülke genelinde uygulanan %5 barajının çok altında kalarak parlamentoda temsil edilemeyeceği ortaya çıkmış durumda.

UBP BİRİNCİ CTP İKİNCİ DP ÜÇÜNCÜ TDP DÖRDÜNCÜ

Detay OCAK 2022 anketine göre UBP yine birinci sırada çıkarken bir miktar daha oyunu artırmış görünüyor, ana muhalefet CTP ikinci sırada ve o da oyunu artırmış olarak görünüyor. 2018 yılında yapılan seçimde önemli bir oy alan HP ise ciddi bir oy kaybı yaşamakta ve ankette 5. Parti olarak yerini almakta. TDP geçen seçimlerde aldığı oy oranını korumuş olarak görünüyor. Seçimin sürpriz partisi olacağı düşünülen DP ise 3. Parti konumuna yükselmiş durumda.

UBP VE CTP OY ARTIRDI

23 Ocak seçimlerine 20 gün kala yapılan en son anket olması bakımından gerçekleşmeye en yakın önemli sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre UBP %41,11, CTP %26,03, DP %9,54, TDP %9,02, HP %7,09, YDP %5,80 ile barajı geçerken ilk kez seçime giren BY %1,03, TKP-YG ise %0,39 oy alarak barajdan çok uzakta kalıp Meclis’e giremiyor.

 

OCAK 2022 DETAY ANKETİ DAĞITILMIŞ SONUÇLAR

anket_dikey.png

Kararsızlar ve karma oylar dağıtılmış oy oranları

 

KISA KISA NOTLAR

1

Karma oylar arttı…

Ekim'de %7,41'den  Kasım'da %10'a  Aralık'ta %12,62’de  Ocak'ta 13,71’e yükseldi

2

Sandığa Gitmeyecekler Ekim'de %20.84, Kasım'da %25.21'e  Aralık'ta %18,76’dan  Ocak'ta 17,37’e geriledi.

3

UBP 4 ankette de açık ara 1. Parti çıktı

4

CTP oylarını artırdı, En çok oy kaybı HP’de

5

DP ve TDP 3. Parti olmak için yarışıyor

6

Meclise 6 parti giriyor

7

Bağımsızlık Yolu %1'i geçiyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCAK 2022 anketinde dağıtılmış oy oranları

 

İşte Detay'ın yayınladığı 4 anket sonuçları

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İŞTE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

UBP % 41,11 - 24 Vekil ( Lefkoşa 7 , Gazimağusa 6 , Girne 5, İskele 3, Güzelyurt 2 , Lefke 1 )
CTP % 26,03 - 16 Vekil ( Lefkoşa 5 , Gazimağusa 4 , Girne 3, İskele 2, Güzelyurt 1 , Lefke 1 )

DP  % 9,54 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

TDP  % 9,02 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

HP  % 7,09 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1, Girne 1 )
YDP  % 5,80 - 1 Vekil ( Lefkoşa 1 )

 

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