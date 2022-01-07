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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunu ve diğer konularda ne bekliyor?

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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunu ve diğer konularda ne bekliyor?
Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunu ve diğer konularda ne bekliyor?

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı daha önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.

Halkın %17,37’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti.

Detay Gazetesi’nin Ocak ayında 3-4-5 Ocak tarihlerinde yüz yüze yaptırdığı anketi sonuçlandı. 1255 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmada hata payı %3,09 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.

 

 

Seçmenin en büyük beklentisi nedir? Hangi sorunların çözülmesini istiyor?

en_onemli_konular.png

Şu anda toplumumuzu olumsuz etkileyen en önemli ve öncelikli

iki sorun (konu)  sizce nedir?

Pahalılık

35,50%

Sağlık sistemi

22,10%

İşsizlik

17,10%

Trafik

7,60%

Eğitim sistemi

6,00%

Vergilendirme

3,00%

Kıbrıs konusu

2,10%

Çevre ve iklim konuları

1,90%

Diğer

4,70%

 

ic_siyaset.png

Ülkemizdeki iç siyaset nasıl olacak?

Daha iyi olacak

11,4

Daha kötü olacak

55,9

Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak

27,1

Fikri yok, cevap yok

5,7

 

 

toplumumuzun_genel_durumu.png

 

Toplumumuzun genel durumu nasıl olacak?

Daha iyi olacak

10,1

Daha kötü olacak

66,4

Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak

19,6

Fikri yok, cevap yok

3,9

 

ulkedeki_ekonomik_durum.png

Ülkemizdeki ekonomik durum nasıl olacak?

Daha iyi olacak

11,6

Daha kötü olacak

65,5

Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak

18,8

Fikri yok, cevap yok

4,1

parasal_durum.png

Hanehalkınızın parasal / finansal durumu

Daha iyi olacak

11,9

Daha kötü olacak

63,6

Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak

21,2

Fikri yok, cevap yok

3,3

kibris_sorunu.png

Kıbrıs sorunu ve uluslararası konumu

Daha iyi olacak

10,2

Daha kötü olacak

48,4

Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak

35,8

Fikri yok, cevap yok

5,6

 

Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?

anket_dikey-001.png

İŞTE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

UBP % 41,11 - 24 Vekil ( Lefkoşa 7 , Gazimağusa 6 , Girne 5, İskele 3, Güzelyurt 2 , Lefke 1 )
CTP % 26,03 - 16 Vekil ( Lefkoşa 5 , Gazimağusa 4 , Girne 3, İskele 2, Güzelyurt 1 , Lefke 1 )

DP  % 9,54 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

TDP  % 9,02 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

HP  % 7,09 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1, Girne 1 )
YDP  % 5,80 - 1 Vekil ( Lefkoşa 1 )

 

ANKETİN 1. BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYIN

Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. İşte sonuçlar...

 

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