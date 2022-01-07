Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunu ve diğer konularda ne bekliyor?

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı daha önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.
Halkın %17,37’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti.
Detay Gazetesi’nin Ocak ayında 3-4-5 Ocak tarihlerinde yüz yüze yaptırdığı anketi sonuçlandı. 1255 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmada hata payı %3,09 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.
Seçmenin en büyük beklentisi nedir? Hangi sorunların çözülmesini istiyor?
Şu anda toplumumuzu olumsuz etkileyen en önemli ve öncelikli
iki sorun (konu) sizce nedir?
Pahalılık
35,50%
Sağlık sistemi
22,10%
İşsizlik
17,10%
Trafik
7,60%
Eğitim sistemi
6,00%
Vergilendirme
3,00%
Kıbrıs konusu
2,10%
Çevre ve iklim konuları
1,90%
Diğer
4,70%
Ülkemizdeki iç siyaset nasıl olacak?
Daha iyi olacak
11,4
Daha kötü olacak
55,9
Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak
27,1
Fikri yok, cevap yok
5,7
Toplumumuzun genel durumu nasıl olacak?
Daha iyi olacak
10,1
Daha kötü olacak
66,4
Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak
19,6
Fikri yok, cevap yok
3,9
Ülkemizdeki ekonomik durum nasıl olacak?
Daha iyi olacak
11,6
Daha kötü olacak
65,5
Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak
18,8
Fikri yok, cevap yok
4,1
Hanehalkınızın parasal / finansal durumu
Daha iyi olacak
11,9
Daha kötü olacak
63,6
Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak
21,2
Fikri yok, cevap yok
3,3
Kıbrıs sorunu ve uluslararası konumu
Daha iyi olacak
10,2
Daha kötü olacak
48,4
Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak
35,8
Fikri yok, cevap yok
5,6
Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?
İŞTE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
UBP % 41,11 - 24 Vekil ( Lefkoşa 7 , Gazimağusa 6 , Girne 5, İskele 3, Güzelyurt 2 , Lefke 1 )
CTP % 26,03 - 16 Vekil ( Lefkoşa 5 , Gazimağusa 4 , Girne 3, İskele 2, Güzelyurt 1 , Lefke 1 )
DP % 9,54 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)
TDP % 9,02 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)
HP % 7,09 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1, Girne 1 )
YDP % 5,80 - 1 Vekil ( Lefkoşa 1 )
ANKETİN 1. BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYIN
Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. İşte sonuçlar...
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