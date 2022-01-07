Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorunu ve diğer konularda ne bekliyor?

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı daha önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.

Halkın %17,37’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti.

Detay Gazetesi’nin Ocak ayında 3-4-5 Ocak tarihlerinde yüz yüze yaptırdığı anketi sonuçlandı. 1255 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmada hata payı %3,09 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.

Seçmenin en büyük beklentisi nedir? Hangi sorunların çözülmesini istiyor?

Şu anda toplumumuzu olumsuz etkileyen en önemli ve öncelikli iki sorun (konu) sizce nedir? Pahalılık 35,50% Sağlık sistemi 22,10% İşsizlik 17,10% Trafik 7,60% Eğitim sistemi 6,00% Vergilendirme 3,00% Kıbrıs konusu 2,10% Çevre ve iklim konuları 1,90% Diğer 4,70%

Ülkemizdeki iç siyaset nasıl olacak? Daha iyi olacak 11,4 Daha kötü olacak 55,9 Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak 27,1 Fikri yok, cevap yok 5,7

Toplumumuzun genel durumu nasıl olacak? Daha iyi olacak 10,1 Daha kötü olacak 66,4 Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak 19,6 Fikri yok, cevap yok 3,9

Ülkemizdeki ekonomik durum nasıl olacak? Daha iyi olacak 11,6 Daha kötü olacak 65,5 Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak 18,8 Fikri yok, cevap yok 4,1

Hanehalkınızın parasal / finansal durumu Daha iyi olacak 11,9 Daha kötü olacak 63,6 Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak 21,2 Fikri yok, cevap yok 3,3

Kıbrıs sorunu ve uluslararası konumu

Daha iyi olacak 10,2 Daha kötü olacak 48,4 Ayni kalacak, değişen bir şey olmayacak 35,8 Fikri yok, cevap yok 5,6

Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?

İŞTE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

UBP % 41,11 - 24 Vekil ( Lefkoşa 7 , Gazimağusa 6 , Girne 5, İskele 3, Güzelyurt 2 , Lefke 1 )

CTP % 26,03 - 16 Vekil ( Lefkoşa 5 , Gazimağusa 4 , Girne 3, İskele 2, Güzelyurt 1 , Lefke 1 )

DP % 9,54 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

TDP % 9,02 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

HP % 7,09 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1, Girne 1 )

YDP % 5,80 - 1 Vekil ( Lefkoşa 1 )

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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. İşte sonuçlar...