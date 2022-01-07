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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorununda ne bekliyor?

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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorununda ne bekliyor?
Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorununda ne bekliyor?

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı daha önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.

Halkın %17,37’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti.

Detay Gazetesi’nin Ocak ayında 3-4-5 Ocak tarihlerinde yüz yüze yaptırdığı anketi sonuçlandı. 1255 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmada hata payı %3,09 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.

 

 

Seçmenin en büyük beklentisi nedir? Hangi sorunların çözülmesini istiyor?

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Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?

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İŞTE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

UBP % 41,11 - 24 Vekil ( Lefkoşa 7 , Gazimağusa 6 , Girne 5, İskele 3, Güzelyurt 2 , Lefke 1 )
CTP % 26,03 - 16 Vekil ( Lefkoşa 5 , Gazimağusa 4 , Girne 3, İskele 2, Güzelyurt 1 , Lefke 1 )

DP  % 9,54 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

TDP  % 9,02 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

HP  % 7,09 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1, Girne 1 )
YDP  % 5,80 - 1 Vekil ( Lefkoşa 1 )

 

 

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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. İşte sonuçlar...

 

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