Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs sorununda ne bekliyor?

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı daha önceki kamuoyu yoklamalarına göre artmış durumda.

Halkın %17,37’si ise sandığa gitmeyeceğini belirtti.

Detay Gazetesi’nin Ocak ayında 3-4-5 Ocak tarihlerinde yüz yüze yaptırdığı anketi sonuçlandı. 1255 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan çalışmada hata payı %3,09 olarak belirlenirken güven aralığı da %95 olarak tespit edildi.

Seçmenin en büyük beklentisi nedir? Hangi sorunların çözülmesini istiyor?





Bu pazar seçim olsa sonuç ne olur?

İŞTE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

UBP % 41,11 - 24 Vekil ( Lefkoşa 7 , Gazimağusa 6 , Girne 5, İskele 3, Güzelyurt 2 , Lefke 1 )

CTP % 26,03 - 16 Vekil ( Lefkoşa 5 , Gazimağusa 4 , Girne 3, İskele 2, Güzelyurt 1 , Lefke 1 )

DP % 9,54 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

TDP % 9,02 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1 , Girne 1)

HP % 7,09 - 3 Vekil ( Lefkoşa 1 , Gazimağusa 1, Girne 1 )

YDP % 5,80 - 1 Vekil ( Lefkoşa 1 )

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Yasaklar başlamadan son ANKET Detay'dan.. İşte sonuçlar...