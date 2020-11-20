Yasaklar ne zaman başlıyor: Türkiye'de 20:00'den itibaren uygulanmaya başlanacak yeni koronavirüs önlemleri neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günkü kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni koronavirüs önlemleri 20:00'den itibaren uygulanmaya başlanıyor.

Erdoğan, Covid-19 hastalarının ve ölüm sayısının artması üzerine bu önlemleri almak zorunda kaldıklarını söylemişti.

Açıklanan önlemler şöyle:

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de koronavirüsün ilk dalgasında da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı.

Bahar aylarında büyükşehirlerin yanı sıra Zonguldak'ta da hafta sonları sokağa çıkmak belli kurallara bağlanmıştı.

İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin detayları, bir süre sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle "20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak" denilerek yayımlandı:

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir. (Yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alanlar kısıtlamalardan istisna tutulacak.)

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır.

4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 ila ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir."

Genelgede aynı zamanda sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerdeki istisnalara da yer veriliyor:

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT; doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler, yurt içi ve dışı taşımacılık yapan firmalar, oteller ve konaklama yerleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları, belirlenecek akaryakıt istasyonu ve lastik tamircileri, sebze/meyve toptancı halleri.

İstisna kapsamında olan kişiler de şu şekilde sıralanıyor:

Açık olacak işyeri ve kurumlarda çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'Özel Gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile).

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 19 Kasım 2020'ye ait koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte Türkiye'de 123 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, can kaybı 11 bin 943'e yükseldi.

Yine Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre toplam hasta sayısı ise 4 bin 542 artarak 430 bin 170'e çıktı.