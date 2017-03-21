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"Yasaklar” son kez 25 Mart’ta sahneleniyor

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"Yasaklar” son kez 25 Mart’ta sahneleniyor
Baraka Gençlik Tiyatrosu’nun “Yasaklar” isimli tek perdelik komedi oyunu, 25 Mart Cumartesi akşamı Lefkoşa Arabahmet Kültür Evi'nde son kez sahneleniyor.

Baraka’dan yapılan açıklamaya göre, Kandemir Konduk’un yazdığı, yıllar önce Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın ekibi tarafından sahneye konan oyun, Baraka Gençlik Tiyatrosu tarafından ülkemize uyarlanarak güncellendi ve “Yasaklar”a, gençlik sorunlarına özgü yeni skeçler eklendi. 
Gençlik Tiyatrosu, 13 kişiden oluşuyor. Bala Kabakçı, Demet Miralay, Emine Özçetiner, Halil Bolan, Ömer Karadayı, Türkü Atak ve Sayra Lefkonuklu’nun rol aldığı oyunun kolaylaştırıcılığını, gençlere deneyim aktarmak amacıyla Baraka Tiyatro Ekibinin tecrübeli elemanları üstlenmekte.

Gençlik tiyatrosu olması sebebiyle, öğrencilerin ücretsiz izleyebileceği oyunun biletleri 5TL olup, girişten veya Ledra Palace ışıkları karşısındaki Khora Kitap Cafe’den temin edilebilir.

Şubat ayında oyuncu rahatsızlığı nedeniyle ertelenmiş olan oyunun seyircilerinin özel davetli olduğu 25 Mart’taki oyun, saat 20.00’de sahnelenecek.

Dünya Tiyatro Günü’nün de sahneden kutlanacağı oyun ile ilgili ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için 0542 888 86 18 numaralı telefon aranabilir.

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