Yasaklar uzatıldı, bir çok iş yeri açılıyor...

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Ersan Saner açıklamalarda bulundu.



Saner, sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı.

İşte kararlar:

-22 Şubat Pazartesinden, 26 Şubat Cuma’ya kadar saat 20.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam edecek.

- 26 Şubat Cuma günü ile 22 Şubat Pazartesi temel ihtiyaçlar dışında tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

-22’side cumartesi günleri daha önceki fırın kasap benzin manaz ve eczane tarım ve hayavanılık ve sanayiler faaliyet sürdürecek. Diğerleri tamamen kapalı

-Pazar günleri eczane ve fırınlar hariç diğer tüm işletmeler kapalı oalacak.

-Kapalı olan yerler şöyle: Tiyatro, sineme, nişan, düğün, doğum günü kutlamaları, mevlüt, meyhane, bar, internet cafe, oyun alanları, yüzme havuzu, spa, masaj salonu, gece kulübü, açık pazar