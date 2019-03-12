Tarih boyunca farklı farklı dönemlerde, bazı kitapların başına türlü badireler geldi. Çin Hükümdarı olan Shih Huang Ti’nin, Konfüçyüs okulundan gelen düşünürlerin eserlerini yaktırması tarihte bilinen ilk kitap kıyımlarından biri ve tarihi MÖ 259-210’lara kadar uzanyor. O tarihten beri de hemen hemen dünyanın her bölgesinde iktidarlar, kitapları çok çeşitli gerekçelerle sürekli yasaklar durdu.