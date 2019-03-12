Yasaklı kitaplar ve tuhaf hikayeleri
Tarih boyunca farklı farklı dönemlerde, bazı kitapların başına türlü badireler geldi. Çin Hükümdarı olan Shih Huang Ti’nin, Konfüçyüs okulundan gelen düşünürlerin eserlerini yaktırması tarihte bilinen ilk kitap kıyımlarından biri ve tarihi MÖ 259-210’lara kadar uzanyor. O tarihten beri de hemen hemen dünyanın her bölgesinde iktidarlar, kitapları çok çeşitli gerekçelerle sürekli yasaklar durdu.
Farklı nedenlerle yasaklanmış, okuruyla arasına çeşitli engeller konmuş ve hemen hemen herkesin hayatında, düşünce ve iç dünyasında bir biçimde yer edinmiş yasaklanma hikayeleri Birol Aktaş’ın yazdığı “100 Yasaklı Kitap”ta bir araya geldi.
12 Mart 2019 Salı 19:43
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