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Yasaklı listesi var mı? TDP T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinden randevu istedi

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TDP, Bazı Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye alınamaması konusunu GÖRÜŞMEK İÇİN Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden randevu talep etti
Yasaklı listesi var mı? TDP T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinden randevu istedi

Son olarak Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in de Türkiye’ye alınmaması sonrasında Türkiye’ye giremeyenlerin bir listesi var mı yok mu sorusu toplumda merak konusu oldu.

SES KIBRIS web tv canlı yayınına katılan Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Cemal Özyiğit, bu konuda önemli bir bilgi paylaştı. Özyiğit, bu soruyu sormak için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden randevu istediklerini açıkladı.

Özyiğit, şöyle konuştu:

“Yapılan muamele kabul edilemez, bu insanlar silah aldı ve Türkiye’ye savaş mı ilan etti ki terörist muamelesi görüyorlar? İfade özgürlüğüdür bu. Ben de eleştiriyorum. Bu tutumu protesto ediyoruz. Dün de Elçilik’ten randevu istedik. Niye böyle bir şey oluştu? Gidip açık açık sayın büyükelçiye sormak istiyoruz. Böyle bir liste var mı? Varsa bunun sebebi nedir?.”

Türkiye’nin Kıbrıslı Türkler için dünyaya açılan pencere olduğunun söylendiğini anımsatan Özyiğit, bunu sorguladı:            

“Bir yandan bize diyorlar ki; “Biz Kıbrıslı Türkler adına ambargoyu deleceğiz” zaten ekonomik ambargo uyguluyorsunuz yıllardır, Mersin sınır kapısı Kıbrıslı Türk üreticisine kapalıdır. Bir de siyasi ambargo uyguluyorsunuz. Bu dünyaya açılan pencere nasıl açıktır?

 

“Kasım başında bizim de Türkiye ziyaretimiz var?”

Cemal Özyiğit, kendilerinin de bir Türkiye ziyareti olcacağını belirterek, neler yaşanacağını göreceklerini söyledi:

“Biz muhtemelen Kasım ayı başında bizim bir Türkiye ziyaretimiz olacak. CHP başta olmak üzere bazı siyasi partileri ziyaret edeceğiz. Kıbrıs sorununu ve burada yaşanılanları konuşacağız. Bize de yasak var mı yok mu o zaman göreceğiz.”

 

Bu uygulama iptal edilmeli

Özyiğit, bu uygulamanın iptal edilmesini istedi

“Böyle bir uygulama iptal edilmelidir… Kıbrıs Türklerde olan Türkiye sevgisini erozyona uğratmanın dışında bir işe yaramıyor

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