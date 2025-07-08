Yasaklı madde tasarrufu: 6 tutuklu

07.07.2025 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen bisiklet yolunda park halinde bulunan bir araçta kontrol yapılmak istendiği esnada, konu araç sürücüsü Yakın Doğu Bulvarı istikametine doğru seyrederek polisten kaçmasına müteakip, konu aracın hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpıp durmuştur.

Akabinde, araç sürüsücü M.B.(E-27) ve araçta yolcu olarak bulunan M.K.(E-54) tutuklanmış olup konu araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağrılığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

En küçüğü 17 yaşında

07.07.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Aydınköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen E.G.(E-17), B.B.(E-19), B.G.(E-17) ve M.G.(E-24)’nin oturmakta oldukları bahçe bankı üzerinde yapılan kontrolde, yaklaşık 0.50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.