Yasaklı Ürünleri İthal Eden Şahıs Tutuklandı

İskele’de gerçekleştirilen operasyonda V.S. (37), üzerinde ve evinde yapılan aramalarda ülkeye ithali yasak olan elektronik sigara ve çeşitli malzemeleri tasarruf ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

ÜLKEYE İTHALİ YASAKLANMIŞ MAL İTHALİ VE TASARRUFU

26 Haziran 2024 tarihinde, İskele’de İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ (Çevik Özel Kuvvetler) Ekipleri tarafından yürütülen titiz bir operasyon sonucunda, V.S. (37 yaşında) isimli şahsın yasaklı ürünleri ülkeye ithal ettiği ve tasarrufunda bulundurduğu tespit edilmiştir. Polis ekiplerinin dikkatli ve profesyonel çalışmaları sonucunda, V.S.’nin üzerinde, aracında ve ikametgahında yapılan aramalarda, ülkeye ithali yasak olan çeşitli ürünler ele geçirilmiştir.

Yapılan aramalarda, toplam 4 adet elektronik sigara, 7 adet likit sigara ağızlığı, 38 adet likit sigara filtresi ve 1 tüp elektronik sigara likiti bulunarak emare olarak alınmıştır. Bu ürünlerin ülkeye ithali yasak olup, tasarrufunda bulundurulması da yasalarca suç teşkil etmektedir. V.S., bu suç unsurlarıyla birlikte yakalanmış ve polis tarafından tutuklanmıştır.