Yasaklı Yerde Avlanırken Yakalandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 28.11.2021 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, baraj ve göletlerden 500 metre uzaklıkta avlanması gerekirken, bir kişinin Yuvacık Barajı yakınlarında, E.G.(E-38) ve Y.G.(K-45)’nin ise başka bir şahıs adına kayıtlı av tüfeği ile Mevlevi’de ava açık bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.