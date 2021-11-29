Yasaklı Yerde Avlanırken Yakalandı

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 28.11.2021 tarihinde, ülke genelinde yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, baraj ve göletlerden 500 metre uzaklıkta avlanması gerekirken, bir kişinin Yuvacık Barajı yakınlarında, E.G.(E-38) ve Y.G.(K-45)’nin ise başka bir şahıs adına kayıtlı av tüfeği ile Mevlevi’de ava açık bölgede kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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