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Yasal Olmayan İçerikler İçin Nereye Başvuru Yapılmalı

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Yasal Olmayan İçerikler İçin Nereye Başvuru Yapılmalı
Yasal Olmayan İçerikler İçin Nereye Başvuru Yapılmalı

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber sitelerdeki yasal olmayan içerikler de artıyor. Bu içerikler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sitesindeki internet bilgi ihbar merkezine başvuru yapılabiliyor.

İnternetin kullanım alanı eğlenceden sosyal ilişkilere, bilgi paylaşımından bankacılığa kadar uzanıyor. Ancak kullanımın artması ile yasal olmayan içerikler de çoğalıyor.

Peki yasal olmayan içeriklerden rahatsız olanlar ne yapabilir? Bilgi Teknolojileri Kurumunun internet sayfasında yer alan "yasal içeriklerin ihbarı" kısmından başvuru yapılabiliyor.

Kullanıcılar, internetteki intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını özendirme gibi birçok içerik hakkında inceleme talep edebiliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun İnternet Bilgi İhbar Merkezi 2007'de faaliyete başladı. Bugüne kadar 9 katalog suç için yaklaşık 1,8 milyon ihbarda bulunuldu. Kullanıcılardan ihbar için kişisel bilgileri talep edilmiyor.

İhbar için belirtilen başlıklardan biri seçildikten sonra bilgi ihbar formu sayfası açılıyor. Bu kısımda yasal olmayan içeriğin bulunduğu internet adresi, karşılaşılan tarih ve içeriğe ilişkin detaylar dolduruluyor.

Yapılan ihbarlar ise ortalama bir gün içinde sonuçlandırılıyor.

İhbarlar önce teknik ve hukuki değerlendirmeden geçiyor. Ardından yasal olmayan içeriğin tespiti halinde siteye erişim engeli talep ediliyor. İnternet sağlayıcıları kararı en geç 4 saat içinde uyguluyor.

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