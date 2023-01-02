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Yasal süre doldu! Terk edilmeler arttı

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Türkiye'de Evcil hayvanlara çip taktırma ya da onlar için beyanname verme süresi sona erdi. Birçok kişi sürenin dolmasına yakın hayvanını sokağa bıraktı.
Yasal süre doldu! Terk edilmeler arttı

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğine göre kedi, köpek ve gelinciklere çip takma zorunluluğu getirildi.

Mikroçip uygulamasıyla Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, hayvan sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor.

Tanımlanan ev hayvanlarının mikroçip numaralarıyla aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve hayvana yapılan operasyonların bilgileri kayıt altına alınıyor. Evcil hayvanlarına mikroçip taktırmayan hayvan sahipleri, bugünden itibaren hayvan başına 3 bin 469 lira ödeyecek.

Çip bulunamayan yerlerde ise evcil hayvan sahibi, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ya da veterinerde beyanname doldurup çipe ulaşıldığı zaman uygulama gerçekleştirilecek.

ÜÇ KATLIK ARTIŞ VAR

Bursada Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, çip uygulama süresinin bitmesinden kaynaklı olarak evcil hayvanların doğaya bırakılma sayılarında artış olduğunu söyledi.

Demir, şunları söyledi: “PETVET sisteminde kayıtla ilgili son dönemlerde yaşanan yoğunluk ve bunun akabinde yaşadığımız birtakım problemler ortaya çıktı. Biz STK’ların en başından beri istediği şey buydu. Tüm evcil dostlarımız bir sisteme kaydedilsin ve bu sistem doğrultusunda kontrol edilsin. Ne yazık ki bu sisteme kaydettiren kadar bir o kadar da kaydettirmeyen, bu dostlarından vazgeçen insanlar da söz konusu. Özellikle geçen sene 14 Ocakta tehlike arz eden ırklarla ilgili çok ciddi anlamda terk edilme olmuştu. Bize göre bunlar tehlike arz etmiyor. Her seferinde söylüyoruz. Şimdi de ne yazık ki evlerde yaşayan dostlar terk ediliyor. Normal aylarda bizim bahçemize 30 dostumuz gelirken, şu anda 90’lara dayandı.”

“BARINAKTA BİLE YAŞAMALARI ZOR”

Sokağa ter edilmelerle birlikte evcil hayvanların hayatlarının riske girdiğine dikkat çeken Demir, şöyle devam etti: “Baktığınız zaman bunların çoğu sokakta doğup büyüyemeyen, bir şekilde satın alınıp sonrasında vazgeçilmiş hayvanlar. Sokaklarda değil, barınaklarda bile yaşamaları çok zorlu. Biz bile zorluklar çekebiliyoruz. Çünkü evde bakılan bu dostlar aynı duyguya sahipler. O terk edilme hissiyatını ister istemez yaşıyorlar. Yeri geldiğinde yemek yemiyorlar, hastalanabiliyorlar. Tecrübelerimizle bunları aşmaya çalışıyoruz ama sonuç itibariyle terk edilmek her canlıya acı verir.”

Demir, birçok hayvan sahibinin çip bulunamaması nedeniyle tanınan sürede uygulamayı yapamadığını belirterek sürenin uzatılmasını talep etti. 

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