  • BIST 1.625,060
  • Altın 592,61
  • Dolar 9,8996
  • Euro 11,3639
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Yasalara Uyarsa İzin Veririz

»
Çin’den Metaverse Açıklaması: Yasalara Uyarsa İzin Veririz
Yasalara Uyarsa İzin Veririz

Çinli dev teknoloji şirketi Tencent Holdings, son dönemde Silikon Vadisi'nin gündeminde olan "Metaverse" adlı sanal dünya ortamı hizmetlerinin Çin'in yönetmelikleriyle uyumlu hale getirilirse Pekin yönetimi tarafından Çin'de uygulanmasına izin verileceğini tahmin ettiklerini duyurdu.

Çin’in piyasa değeri olarak en büyük şirketi Tencent, dün yaptığı açıklamada Metaverse’ün dijital oyun alanında yaratacağı fırsatları sıcak karşıladığını belirtti ancak Metaverse’ün Çin’deki versiyonunun dünyanın geri kalanındakinden farklı olmasının gerektiğini ifade etti.

Tencent Yönetim Kurulu Başkanı Martin Lau, “Kullanıcı deneyimi düzenleyici çerçeveye göre sağlanırsa Çin hükümeti bunun gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesine destek verecektir” dedi.

Etkileşimli oyunlar ya da sosyal medyanın “oyun sahası” olarak kullanılması gibi Metaverse fırsatına yönelik “birçok yol” olduğunu dile getiren Lau, “Metaverse fırsatına yaklaşmamızı sağlayacak teknoloji ve kapasiteleri bakımından birçok yapı taşımız var” dedi.

ZUCKERBERG’IN ARDINDAN GÜNDEM OLDU

Facebook’un ismini yakın zamanda Meta Platforms Inc. olarak değiştiren CEO Mark Zuckerberg’in şirketin geleceğini Metaverse’ü inşa etmeye adayacağını açıklamasının ardından yatırımcılar, sanal gerçeklik dünyasının gelişim potansiyelini daha dikkatli incelemeye başladılar.

Microsoft ve Disney de kendi Metaverse teknolojileri üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Tencent’in kendi Metaverse teknolojileri üzerinde çalışan Epic Games’te %40 payı bulunurken, Roblox Corp ile ortak girişimi var.

Tencent’in birimleri arasındaki Çinli popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması WeChat, Çin’deki uyugulamaları için Metaverse ile bağlantılı 20’den fazla patent tescili yaptırdı ve üç boyutlu çoklu oyunculu dijital oyunlar üzerinde çalışmakta.

Fakat internetin sıkı bir biçimde sansürlendiği ve yetkililerin Tencent’in de dahil olduğu teknoloji şirketleri üzerinde yoğun baskı kurdukları bir ortamda metaverse teknolojisinin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanacağı teknoloji yatırımcıları arasında merak konusu.

Tencent Başkanı Lau ise metaverse’e dair kuralların Çin’de daha farklı olabileceğini kabul etmekle beraber bu kuralların “Metaverse’ün geliştirilmesiyle temelde zıt olmadığını” ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Önü Samsung, Arkası Apple: iPhone 14 Pro İçin İlk Konsept Paylaşıldı10 Kasım 2021 Çarşamba 22:52
  • NASA, Kongre'den gerekli mali destek gelmediği için 2025’e kadar Ay’a astronot göndermeyecek10 Kasım 2021 Çarşamba 13:39
  • 1976'da üretilen orijinal ‘Apple 1’ 400 bin dolara alıcı buldu10 Kasım 2021 Çarşamba 13:08
  • İlk orijinal Apple bilgisayarı açık arttırmaya çıkıyor09 Kasım 2021 Salı 22:55
  • Uzay'da 199 Gün Kalan 4 Astronot Dünya'ya Döndü09 Kasım 2021 Salı 18:37
  • Facebook: Nusret’in hashtagine konulan engel kaldırıldı09 Kasım 2021 Salı 15:01
  • ÇİP KRİZİ! Ford, Gölcük'te üretime ara verdi08 Kasım 2021 Pazartesi 21:22
  • Elon Musk'ın Twitter anketine katılanlar: Tesla'daki 21 milyar dolarlık hisseni sat08 Kasım 2021 Pazartesi 16:59
  • Netflix’in Oyunları iOS İçin App Store'da Yayınlanacak07 Kasım 2021 Pazar 21:58
  • Son Dönemlerde Apple'ın Başına Gelen En Çarpıcı Hırsızlık Olayları!07 Kasım 2021 Pazar 20:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti