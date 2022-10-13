Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, Komite Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe Başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre komite saat 15.00’de “Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Taslağı” ve “Cinsiyet Ayrımcılığı İçeren Yasaların Tespit Edilmesi” gündemi ile toplandı ve her iki konuyla ilgili genel bir değerlendirme yaptı.

Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi, bahse konularla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Başsavcılık, Barolar Birliği’nden yetkililer ile HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, komite üyeleri UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.