Yaşam boyu birlikte yaşanacak hastalık: AIDS

Doç. Dr. Kaya Süer: “Doğru Zamanda Uygun İlaç Tedavisine Başlanan Hastalar, Kaliteli ve Sağlıklı Bir Yaşam Sürdürebilmektedir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kaya Süer, Dünya AIDS Günü Dolayısıyla Yaptığı Açıklamada, HIV Enfeksiyonuna Bağlı Ölüm Oranının Geçmişe Oranla, Doğru Önlemler ve Tedavi Yollarının Uygulanmaya Başlanmasıyla Azaldığını, İlk Çıktığı Dönemlerin Aksine Günümüzde Artık AIDS’in Tedavi Edilebilir Bir Hastalığık Olduğunu, Böylece Günümüzde Ölümcül Hastalıklar Listesinden Çıkarılıp, Yaşam Boyu Birlikte Yaşanacak Hastalıklar Listesine Alındığını Belirtti.

AIDS Tedavi Edilebilir Bir Hastalık

HIV infeksiyonu ile ilgili olarak farkındalığın artırılmaya başlanması ile dünya genelinde dikkat çekici değişikliklerin ortaya çıktığını söyleyen Doç. Dr. Kaya Süer, günümüzde AIDS hastalığının tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. UNAIDS 2017 raporuna göre 2004 yılında Doğu ve Güney Afrika’da AIDS nedeni ile ölümlerin 1.1 milyon kişiye ulaştığını söyleyen Doç. Dr. H. Kaya Süer, bölgede virüs tedavisi için kullanılan ilaçlarla, 2016 yılında AIDS nedeni ile ölüm oranlarının %62 oranında azaldığını (420.000 kişi kadar) belirtti. Doç. Dr. Kaya Süer şöyle devam etti: “Dünyanın farklı coğrafik alanlarında, AIDS'e bağlı ölümlerde düşüşler de gözlendi. Son on yılda Karayipler’de %52, Batı ve Orta Avrupa ile Kuzey Amerika’da %45, Asya ve Pasifik’te %39, Batı ve Orta Afrika'da ise %30 azalma görüldü. Ancak bazı bölgelerde AIDS'e bağlı ölümlerde endişe verici artışların devam ettiği de belirtilmektedir. Son on yılda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da %48, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da %38 artış gerçekleşti.”

En Sık Bulaşma Yolu Cinsel Temas

Dünya genelinde uygulanan HIV önleme ve tedavi programları ile HIV infeksiyonunun bulaşmasının azaldığını söyleyen Doç. Dr. H. Kaya Süer, 2010’dan bu yana yıllık yeni HIV infeksiyon sayısının her yaştan %16 oranında azaldığını belirtti. HIV infeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. H. Kaya Süer, bu infeksiyonun en sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olduğunu ifade ederek, cinsel ilişkide korunmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Doç. Dr. H. Kaya Süer, infeksiyondan korunma yolunun tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğunun da altını çizdi.

İlaca erişimde sorun yaşanmadığı takdirde AIDS’in tedavi edilebilir hale geldiğini söyleyen Doç. Dr. H. Kaya Süer, hastalığın ilk ortaya çıktığı dönemlerde, ilaca erişimdeki sorunlar nedeniyle yaşanan tedavi başarısızlıklarının artık geçmişte kaldığını belirtti.

Günümüzde ise AIDS’in, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ölümcül hastalıklar listesinden çıkarılarak, yaşam boyu birlikte yaşanacak hastalıklar listesine alındığını belirten Doç. Dr. H. Kaya Süer sözlerine şöyle devam etti:

“Doğru zamanda uygun ilaç tedavisine başlanan hastaların kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği gösterilmiştir. HIV bulaşıcılık açısından riskli davranışları olan kişilerin testlerinin tamamlanması ile tanı konulan olgularla, hem bireyin hem de toplumun sağlığı açısından pozitif katkı sağlanacağı açıktır.

Tanıları henüz konulmamış olgularda, tanıların konulması ile hastalığın yayılmasındaki roller en aza indirilebilir.”