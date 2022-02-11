Yaşam İhtimali Olan Gezegen Keşfedildi

İngiltere'den uzmanlar, sönmüş bir beyaz cüce yıldızın 'yaşanabilir' bölgesinde yeni bir gezegen keşfettiklerini açıkladı.

İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından University College London’dan araştırmacılar uzayda, sönmek üzere olan bir yıldızın yakınlarında, yaşam ihtimali bulunan bir gezegen keşfettiklerini açıkladı.

Gezegenin “beyaz cüce” olarak nitelenen yıldıza yaşam için ideal mesafede olduğunun gözlemlenmesi, başka dünyalarda su ve hayatın var olmasına imkan verebilecek koşulların oluşabildiği ihtimalini gündeme getirdi.

Gezegen, ‘beyaz cüce’ isimli yıldızın yaşamı sürdürmek için ne çok soğuk ne de çok sıcak olduğu “yaşanabilir bölgesinde” tespit edildi.

‘TAMAMEN YENİ BİR KEŞİF’

Çalışmayı yöneten University College London’dan Prof Jay Farihi, gözlemin gökbilimciler için tamamen yeni bir keşif olduğunu söyledi.

Farihi, İngiliz BBC televizyonuna verdiği demeçte, “Bu, bir beyaz cücenin yaşanabilir bölgesinde ilk kez rastlanan bir durum. Bulunan gezegende konumu gereği yaşam olma ihtimali çok yüksek.” dedi.

Prof. Farihi güneşin de milyarlarca yıl sonra “beyaz cüceye” dönüşeceğine dikkat çeken uzman çalışmalarının Güneş Sisteminin gelecekteki haline de ışık tutacağını kaydetti.

MERKÜR İLE MARS ARASI BİR BÜYÜKLÜKTE

Dev yıldızlar söndükten sonra kara delik oluşturuyor, ancak Güneş gibi orta büyüklükteki yıldızlar bütün nükleer yakıtlarını kullanarak söndüklerinden üst tabakalarını kaybediyor ve beyaz cücelere dönüşüyor. Beyaz cüceler, genellikle bir gezegen büyüklüğündedirler ve ilk oluştuklarında mavimsi beyaz bir ışık yayarlar.

Söz konusu gezegenin büyüklüğünün Güneş Sistemi’ndeki gezegenlere benzediği, Merkür ile Mars arası bir büyüklükte olduğu ve yıldız ile keşfedilen yapı arasındaki mesafenin Merkür ile Güneş arasındakine yakın olduğu anlaşıldı.