“Yaşam Sporla Güzel” sloganıyla düzenlenen sokak basketbol turnuvası yarın başlıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Girne Özgürada Lions Kulübü ve Akdeniz Spor Birliği işbirliği ile “Yaşam Sporla Güzel” sloganı ile düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası yarın başlıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Girne Özgürada Lions Kulübü ve Akdeniz Spor Birliği işbirliği ile “Yaşam Sporla Güzel” sloganı ile düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası yarın başlıyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek ve final karşılaşmaları Pazar akşamı gerçekleştirilecek turnuvada çocuk ve gençlerin oluşturduğu 70’in üzerinde takım mücadele edecek.

Girne Belediyesi Tenis Tesisleri’nde yapılacak turnuvada covid-19 çerçevesinde gerekli önlemler alınarak karşılaşmalar düzenlenecek.

Basketbol turnuvası, bugün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Süreyya Gürses, Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz ve turnuvaya katılacak çocuklardan bir grup hazır bulundu.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı konuşmada, komisyon olarak gençleri kötü alışkanlıklardan ve risklerden uzak tutarak, onları sportif, kültürel ve sanatsal alanlara yönlendirme adına bir çok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Destek verdikleri bu tür çalışmalarla çocuklara ve gençlerin kişisel gelişim ve özbenliklerinin güçlenmesine katkı sağlarken, bağımlılıklarla mücadelede toplumsal bilinç ve farkındalık seviyesinin yükseltilmesine de önemli katkılar sağlamakta olduklarına işaret eden Haasan Karaokçu, “Girne Özgürada Lions Kulübü ve Akdeniz Spor Birliği ile güçlü işbirliğinde düzenlediğimiz Yaşam Spor ile Güzel Sokak Basketbol Turnuvası bu anlamdaki çalışmalarımıza büyük değer katacaktır” dedi.

Rekor bir katılım beklediklerini vurgulayan Karaokçu, Girne Özgürada Lions Kulübü, Akdeniz Spor Birliği ve katkı koyan herkese teşekkür ederken, turnuvaya katılacak olan tüm genç ve çocuklara da başarılar diledi.

ERDEM

Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem, Lions kulüpleri olarak topluma karşılıksız hizmet verme ilkesi ile çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Bu vizyon doğrultusunda Uluslararası Gençlik Haftası nedeniyle “Yaşam Spor ile Güzel” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Akdeniz Spor Birliği ile işbirliğinde uyuşturucu sorunu ve bağımlılıklara karşı dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığı artırmak ve aileleri ve çocukları spora yönlendirerek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla Sokak Basketbol Turnuvası organize ettiklerine işaret eden Erdem, “Farklılıklarımızla iyilikte birleştik. Birlikteliğimiz şansımızdır” dedi.

GÜRSES

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Süreyya Gürses, Lions kulüpleri olarak topluma karşılıksız hizmet etmeyi ilke edindiklerini ve bu çerçevede bir çok adım attıklarını söyledi.

Uluslararası Gençlik Haftası’nda “Yaşam Spor ile Güzel Sokak Basketbol Turnuvası”nı güçlü bir işbirliği ile hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Gürses, amacı, hedefi ve sonuçlarıyla çocuklara ve gençlere spor yapma olanağı yaratma ve topluma bağımlılıklar konusunda güzel mesaj verme adına çok güzel bir etkinlik olacağını vurguladı.

DENİZ

Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz ise, bir çok sportif alanda etkinlik göstererek çocuklara ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Girne Özgürada Lions Kulübü ile güçlü bir işbirliği ve vizyonla “Yaşam Spor ile Güzel Sokak Basketbol Turnuvası”nı düzenlediklerini kaydeden Deniz, şu ana kadar 70’in üzerinde takımın turnuvaya katılmak için müracaat ettiğini, yarına kadar bu sayının daha da artacağına olan inancını dile getirdi.

Yarın başlayacak ve Pazar akşamı tamamlanacak olan turnuvanın bir şölen halinde geçeceğine işaret eden Deniz, katkı koyan ve katılan herkese teşekkür etti.