” Yaşam ve İş Becerileri” temalı, Mesleki Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi

Çalıştay’ın açılışında konuşan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Gülşen Hocanın, mesleki eğitimin ekonomiye değer katması bakımından önemine vurgu yaptı.

Hocanın, İş hayatının mesleki eğitiminden geçen kaliteli iş gücüne ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da konuşmasında, özellikle mesleki teknik bilmenin mukayeseli avantaj olduğunun altını çizdi.

Çalıştay’a katılan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’de ne yazık ki iş gücü bakımından arzu edilen noktada olunmadığını belirterek, ülkede 40 bin çalışma izinli çalışanın olduğunun bunun da birtakım dezavantajlarına neden olduğuna değindi.

Ülkenin ihtiyaçlarıyla doğru orantılı çalışmalar yapmanın gerekliliğini vurgulayan Çavuşoğlu ” gidilecek yolu çizmek görevimizdir, bu bakımdan da calıştay çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Farklı sektörlerin bir araya gelmesiyle milli eğitim politikası oluşturulması noktasında bilimsel çalışmaların çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, çalıştaydan çıkan verilerin eğitim bakanlığınca yol haritası niteliğinde olduğunu kaydetti.

Akademik eğitim yanında mesleki eğitimin de büyük önem taşıdığına vurgu yapan Çavuşoğlu, eskiye oranla şu an meslek liselerine talebin arttığını, bunun da sevindirici olduğunu sözleri ekledi