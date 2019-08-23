"Yaşamak istiyoruz!": Emine Bulut'un cinayetine karşı Türkiye'de çok sayıda ilde protestolar düzenleniyor

Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi Fedai Baran tarafından çocuğunu gözleri önünde öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çok sayıda ünlü isim ve siyasi yaşananlara tepki gösterirken Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, katil Fedai Baran'ın yargılandığı davaya müdahil olacaklarını açıkladı. Kadın cinayetlerine tepki olarak çok sayıda şehirde de eylem düzeniyor.

Trabzonlu kadınlar: “Dün bir kadın katledildi haberin var mı?”

Sendika.Org’da yer alan habere göre Trabzon’da kadınlar, Emine Bulut için “Dün bir kadın katledildi haberin var mı? ” diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. “Bir kişi daha eksilmeyeceğiz”, “Kadın cinayetleri politiktiktir”, “İstanbul Sözleşmesi’ni değil, kadın cinayetlerini engelleyin”, “Kadınlar savunmasız değildir” yazılı dövizlerle yürüyen kadınları, ölmeden önce Emine’nin son söylediği “Ölmek istemiyorum” yazılı pankartı taşıdı. Uzun sokaktan başlayan yürüyüş Kunduracılar Caddesinde son buldu.

Ankara'da oturma eylemi

Ankara’da kadınlar öğle saatlerinde Güvenpark önünde oturma eylemine başladı ancak polis eyleme müdahale etti. Oturma eylemini sürdüremeyen kadınlar "Ölmek istemiyoruz" diyerek sokaklarda yürüdü.

Protesto çağrıları

Nar Kadın Dayanışması sosyal medya hesaplarından eylem çağrısında bulundu. 23 Ağustos Cuma günü İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşecek eylem çağrısında, Emine Bulut'un son sözlerine atıfta bulunarak "Yaşamak istiyoruz!" ifadeleri kullanıldı.