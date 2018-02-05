YAŞAMI ANLAMLANDIRAN REÇETELER

Zaman, zaman yazılarından alıntılar yaptığım Stratejist, Yazar, E. Dz . Kur. Alb. Nejat Tarakçı geçtiğimiz hafta hoş bir değerlendirmesini paylaştı. Bu haftaki sayfamızda o alıntı var…Ben sevgili Tarakçı’nın hoş görüsüne sığınarak “Tavsiye Kitaplar” bölümüne Antoine De Exupery’nin “Küçük Prens”ini de ekledim…Siz de her bölüm için kendi seçimlerinizi koyabilirsiniz tabii…Yeter ki yaşamımızı anlamdıra bilelim…Selam olsun…

Dünyanın En Güzel 7 Harikası:

1) Kitap okumak

2) Anı yaşamak

3) Bir ilke imza atmak

4) Çocuk ve hayvan sahibi olmak

5) Menfaatsiz saygı göstermek

6) Küçük şeylerle mutlu olmak

7) Kusurları örtmek

Ufkunuzu 2 Katına Çıkaracak Tavsiye Filmler:

1) Başlangıç

2) Sil baştan

3) Metropolis

4) Gravity

5) Yarının Sınırında

6) Avatar

7) Piyanist

8) Yerdeki Yıldızlar

9) Ghajini

10) Yıldızlararası

11) Akıl oyunları

12) Dünyalı

13) Human

Bakış Açınızı Değiştirecek Tavsiye Kitaplar:

1) Uçurtma Avcısı

2) Sefiller

3) 1984

4) Dönüşüm

5) Pi’nin Yaşamı

6) Ölü Ozanlar Derneği

7) İknanın Psikolojisi

8) Çizginin Dışındakiler

9) Nietzsche Ağladığında

10) Ben, Malala

11) Bülbülü öldürmek

12) İnsan Neyle Yaşar

13)Küçük Prens

Kitapları Okunması Gereken Türk Yazarlar:

Oğuz Atay

Yaşar Kemal

Peyami Safa

Orhan Kemal

Orhan Pamuk

Sabahattin Ali

Halide Edip Adıvar

Yabancı Yazarlar:

Tolstoy

Nietzsche

Dan Brown

Franz Kafka

Victor Hugo

Dostoyevski

Paulo Coelho

Gandhi'ye Göre Dünyanın 7 Hatası: -

Ahlaksız ticaret

İlkesiz siyaset

Emeksiz zenginlik

Vicdansız haz

İnsaniyetsiz bilim

Özverisiz ibadet

Niteliksiz eğitim

Seçemediğimiz Şeyler: -

Irk

İsim

Ailemiz

Cinsiyet

Cilt rengi

Doğum yeri

Dünyada Seçebileceğimiz Şeyler: -

Bilim

Saygı

Okumak

Hoşgörü

Mütevazı

İyilikseverlik

Minnettarlık

Güçlü Bireylerin Özellikleri:

1)Mantık ve vicdanla hareket ederler

2)Zamanı verimli kullanırlar

3)Sorgularlar

4)İşini sanata çevirirler

5)Hatalarından ders çıkarırlar

6)Hayır demesini bilirler

7)Verdikleri sözü tutarlar

8)Ne konuştuğunu bilirler

9)Her söylenene inanmazlar..

Parayla Satın Alınamayacak Şeyler:

1) Vicdan

2) Kitap okuma alışkanlığı

3) Zaman

4) Özgür irade

5) Zihniyet

6) Bilgi

7) Saygınlık

8) Yetenek

9) Şahsiyet

10) Anne sevgisi

11) Gerçek dostluk

12) Sokak hayvanları

13) Çocukluk

Mutlu Olabilmenin 10 Yolu:

1)Kitap okumak

2)Gerçekçi olmak

3)Egzersiz yapmak

4)Empati kurmak

5)Hayvanları sevmek

6)Önyargıları parçalamak

7)Sanata, bilime ilgi duymak

8)Hedeflerle yaşamak

9)Eleştirmek yerine çözüm aramak

10)Dünyaya iyi çocuklar bırakmak..!

Türkiye'de Artık Son Verilmesi Gereken 10 Şey:

1-Kadın cinayetleri

2-Önyargı

3-Kutuplaşma

4-İşsizlik

5-Bir konuda bilgili olanı diğer konularda uzman sanmak

6-Müşteri daima haklı, işçi daima haksız

7-Torpil

8-Her şeyin açılışını yapmak

9-Hayvanlara işkence

10-Cehalet

Bir Ülkenin Mutlu Olduğunu Gösteren 5 Şey:

1) Çocuklara verilen birikim.

2) Gençlere verilen eğitim.

3) Kadınlara verilen değer.

4) Hayvanlara verilen sevgi.

5) İnsanlara gösterilen ilgi.

Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılamanın 3 Faydası:

1) Paylaşmayı öğrenirler.

2) Gerçek dostluğu öğrenirler.

3) Mutlu olmayı öğrenirler.