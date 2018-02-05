YAŞAMI ANLAMLANDIRAN REÇETELER

Zaman, zaman yazılarından alıntılar yaptığım Stratejist, Yazar, E. Dz . Kur. Alb. Nejat Tarakçı geçtiğimiz hafta hoş bir değerlendirmesini paylaştı. Bu haftaki sayfamızda o alıntı var…Ben sevgili Tarakçı’nın hoş görüsüne sığınarak “Tavsiye Kitaplar” bölümüne Antoine De Exupery’nin “Küçük Prens”ini de ekledim…Siz de her bölüm için kendi seçimlerinizi koyabilirsiniz tabii…Yeter ki yaşamımızı anlamdıra bilelim…Selam olsun…
Dünyanın En Güzel 7 Harikası:
1) Kitap okumak
2) Anı yaşamak
3) Bir ilke imza atmak
4) Çocuk ve hayvan sahibi olmak
5) Menfaatsiz saygı göstermek
6) Küçük şeylerle mutlu olmak
7) Kusurları örtmek
Ufkunuzu 2 Katına Çıkaracak Tavsiye Filmler:
1) Başlangıç
2) Sil baştan
3) Metropolis
4) Gravity
5) Yarının Sınırında
6) Avatar
7) Piyanist
8) Yerdeki Yıldızlar
9) Ghajini
10) Yıldızlararası
11) Akıl oyunları
12) Dünyalı
13) Human
Bakış Açınızı Değiştirecek Tavsiye Kitaplar:
1) Uçurtma Avcısı
2) Sefiller
3) 1984
4) Dönüşüm
5) Pi’nin Yaşamı
6) Ölü Ozanlar Derneği
7) İknanın Psikolojisi
8) Çizginin Dışındakiler
9) Nietzsche Ağladığında
10) Ben, Malala
11) Bülbülü öldürmek
12) İnsan Neyle Yaşar
13)Küçük Prens
Kitapları Okunması Gereken Türk Yazarlar:
Oğuz Atay
Yaşar Kemal
Peyami Safa
Orhan Kemal
Orhan Pamuk
Sabahattin Ali
Halide Edip Adıvar
Yabancı Yazarlar:
Tolstoy
Nietzsche
Dan Brown
Franz Kafka
Victor Hugo
Dostoyevski
Paulo Coelho
Gandhi'ye Göre Dünyanın 7 Hatası: -
Ahlaksız ticaret
İlkesiz siyaset
Emeksiz zenginlik
Vicdansız haz
İnsaniyetsiz bilim
Özverisiz ibadet
Niteliksiz eğitim
Seçemediğimiz Şeyler: -
Irk
İsim
Ailemiz
Cinsiyet
Cilt rengi
Doğum yeri
Dünyada Seçebileceğimiz Şeyler: -
Bilim
Saygı
Okumak
Hoşgörü
Mütevazı
İyilikseverlik
Minnettarlık
Güçlü Bireylerin Özellikleri:
1)Mantık ve vicdanla hareket ederler
2)Zamanı verimli kullanırlar
3)Sorgularlar
4)İşini sanata çevirirler
5)Hatalarından ders çıkarırlar
6)Hayır demesini bilirler
7)Verdikleri sözü tutarlar
8)Ne konuştuğunu bilirler
9)Her söylenene inanmazlar..
Parayla Satın Alınamayacak Şeyler:
1) Vicdan
2) Kitap okuma alışkanlığı
3) Zaman
4) Özgür irade
5) Zihniyet
6) Bilgi
7) Saygınlık
8) Yetenek
9) Şahsiyet
10) Anne sevgisi
11) Gerçek dostluk
12) Sokak hayvanları
13) Çocukluk
Mutlu Olabilmenin 10 Yolu:
1)Kitap okumak
2)Gerçekçi olmak
3)Egzersiz yapmak
4)Empati kurmak
5)Hayvanları sevmek
6)Önyargıları parçalamak
7)Sanata, bilime ilgi duymak
8)Hedeflerle yaşamak
9)Eleştirmek yerine çözüm aramak
10)Dünyaya iyi çocuklar bırakmak..!
Türkiye'de Artık Son Verilmesi Gereken 10 Şey:
1-Kadın cinayetleri
2-Önyargı
3-Kutuplaşma
4-İşsizlik
5-Bir konuda bilgili olanı diğer konularda uzman sanmak
6-Müşteri daima haklı, işçi daima haksız
7-Torpil
8-Her şeyin açılışını yapmak
9-Hayvanlara işkence
10-Cehalet
Bir Ülkenin Mutlu Olduğunu Gösteren 5 Şey:
1) Çocuklara verilen birikim.
2) Gençlere verilen eğitim.
3) Kadınlara verilen değer.
4) Hayvanlara verilen sevgi.
5) İnsanlara gösterilen ilgi.
Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılamanın 3 Faydası:
1) Paylaşmayı öğrenirler.
2) Gerçek dostluğu öğrenirler.
3) Mutlu olmayı öğrenirler.
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