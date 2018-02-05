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YAŞAMI ANLAMLANDIRAN REÇETELER

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Mesut GÜNSEV

Zaman, zaman yazılarından alıntılar yaptığım Stratejist, Yazar, E. Dz . Kur. Alb. Nejat Tarakçı geçtiğimiz hafta hoş bir değerlendirmesini paylaştı. Bu haftaki sayfamızda o alıntı var…Ben sevgili Tarakçı’nın hoş görüsüne sığınarak “Tavsiye Kitaplar” bölümüne Antoine De Exupery’nin “Küçük Prens”ini de ekledim…Siz de her bölüm için kendi seçimlerinizi koyabilirsiniz tabii…Yeter ki yaşamımızı anlamdıra bilelim…Selam olsun…

Dünyanın En Güzel 7 Harikası: 

1)    Kitap okumak 
2)    Anı yaşamak 
3)    Bir ilke imza atmak
4)    Çocuk ve hayvan sahibi olmak 
5)    Menfaatsiz saygı göstermek 
6)    Küçük şeylerle mutlu olmak
7)    Kusurları örtmek

Ufkunuzu 2 Katına Çıkaracak Tavsiye Filmler: 

1)    Başlangıç 
2)    Sil baştan 
3)    Metropolis
4)    Gravity 
5)    Yarının Sınırında  
6)    Avatar 
7)    Piyanist
8)    Yerdeki Yıldızlar 
9)    Ghajini
10)    Yıldızlararası
11)    Akıl oyunları
12)    Dünyalı 
13)    Human

Bakış Açınızı Değiştirecek Tavsiye Kitaplar: 

1) Uçurtma Avcısı 
2) Sefiller 
3) 1984 
4) Dönüşüm 
5) Pi’nin Yaşamı 
6) Ölü Ozanlar Derneği 
7) İknanın Psikolojisi 
8) Çizginin Dışındakiler 
9) Nietzsche Ağladığında 
10) Ben, Malala 
11) Bülbülü öldürmek 
12) İnsan Neyle Yaşar
13)Küçük Prens

Kitapları Okunması Gereken Türk Yazarlar: 

Oğuz Atay 
Yaşar Kemal 
Peyami Safa
Orhan Kemal 
Orhan Pamuk 
Sabahattin Ali 
Halide Edip Adıvar 

Yabancı Yazarlar: 

Tolstoy
Nietzsche 
Dan Brown 
Franz Kafka 
Victor Hugo 
Dostoyevski 
Paulo Coelho

Gandhi'ye Göre Dünyanın 7 Hatası: -

Ahlaksız ticaret 
İlkesiz siyaset 
Emeksiz zenginlik 
Vicdansız haz 
İnsaniyetsiz bilim 
Özverisiz ibadet 
Niteliksiz eğitim

Seçemediğimiz Şeyler: -

Irk 
İsim 
Ailemiz 
Cinsiyet 
Cilt rengi 
Doğum yeri 

Dünyada Seçebileceğimiz Şeyler: - 

Bilim
Saygı 
Okumak
Hoşgörü 
Mütevazı 
İyilikseverlik
Minnettarlık

Güçlü Bireylerin Özellikleri:

1)Mantık ve vicdanla hareket ederler 
2)Zamanı verimli kullanırlar 
3)Sorgularlar 
4)İşini sanata çevirirler 
5)Hatalarından ders çıkarırlar 
6)Hayır demesini bilirler 
7)Verdikleri sözü tutarlar 
8)Ne konuştuğunu bilirler
9)Her söylenene inanmazlar..

Parayla Satın Alınamayacak Şeyler: 

1) Vicdan 
2) Kitap okuma alışkanlığı 
3) Zaman 
4) Özgür irade 
5) Zihniyet 
6) Bilgi 
7) Saygınlık 
8) Yetenek 
9) Şahsiyet 
10) Anne sevgisi 
11) Gerçek dostluk 
12) Sokak hayvanları 
13) Çocukluk

Mutlu Olabilmenin 10 Yolu:

1)Kitap okumak 
2)Gerçekçi olmak 
3)Egzersiz yapmak 
4)Empati kurmak 
5)Hayvanları sevmek 
6)Önyargıları parçalamak 
7)Sanata, bilime ilgi duymak 
8)Hedeflerle yaşamak 
9)Eleştirmek yerine çözüm aramak 
10)Dünyaya iyi çocuklar bırakmak..!

Türkiye'de Artık Son Verilmesi Gereken 10 Şey: 

1-Kadın cinayetleri 
2-Önyargı 
3-Kutuplaşma 
4-İşsizlik 
5-Bir konuda bilgili olanı diğer konularda uzman sanmak 
6-Müşteri daima haklı, işçi daima haksız 
7-Torpil 
8-Her şeyin açılışını yapmak 
9-Hayvanlara işkence 
10-Cehalet

Bir Ülkenin Mutlu Olduğunu Gösteren 5 Şey: 

1) Çocuklara verilen birikim. 
2) Gençlere verilen eğitim. 
3) Kadınlara verilen değer. 
4) Hayvanlara verilen sevgi. 
5) İnsanlara gösterilen ilgi.

Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılamanın 3 Faydası: 

1) Paylaşmayı öğrenirler. 
2) Gerçek dostluğu öğrenirler.
3) Mutlu olmayı öğrenirler.

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