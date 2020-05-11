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Yaşamının 15 yılını mağarada geçirdi

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Yaşamının 15 yılını mağarada geçirdi
Yaşamının 15 yılını mağarada geçirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 15 yıldır doğal mağarada yaşayan Zekai Fırat, "Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığımı önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum" diyor.

64 yaşındaki Fırat, huzurevi kaydı bulunmasına rağmen doğanın içinde yaşamanın kendisine daha iyi geldiğini ifade ediyor. 

Fırat yaşamını doğadan topladığı bitkileri ve küçük bir alanda ürettiğini söylediği sahlep, yaban sarımsağı, kuşkonmaz ve kara pancarı satarak geçimini sağlıyor.

'İNSAN ÖMRÜ DOĞAYLA GÜZEL OLUR'

Üretim yapamadığı için huzurevinde kalmak istemediğini belirtten Fırat için Mersin Belediyesi gıda yardımının yanında halk kart için başvurusunu yaparken barınması içinde arayış içerisinde fakat Fırat doğayla olan yaşamını engelleyecek bir çözümü istemiyor.

Fırat, "Eğer bahçeli, arazisiyle ilgilenebileceğim bir yer olursa ben de giderim ama bahçeli bir yer olmazsa kalamam orada. Yalnız kalmam lazım. Doğayla iç içe yaşadığımız zaman insan ömrü daha güzel olur. Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığım önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum. Dağ başında ufacık bir delik de olsa üç dört tane ağaç bana yeter. Temiz hava sağlık açısından iyidir. Her şey için teşekkürler” dedi.

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