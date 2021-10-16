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Yaşamlarını barışa adadılar: Avrupa Vatandaşlığı iki yurtsevere verildi

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Kıbrıslı Türk şair Neşe Yaşın ile Duvarımız belgeselinin yönetmeni Panikos Hrisantu ödülünü ara bölgede “Dayanışma Evi”nde düzenlenen törenle aldı.
Yaşamlarını barışa adadılar: Avrupa Vatandaşlığı iki yurtsevere verildi

Kıbrıslı Türk şair Neşe Yaşın ile Duvarımız belgeselinin yönetmeni Panikos Hrisantu ödülünü ara bölgede “Dayanışma Evi”nde düzenlenen törenle aldı.

Yaşamlarını barışa adamış ikiliye ödüllerini Avrupalı parlamenterler Niyazi Kızılyürek ve Yorgos Yeorgiu verdi. Etkinliğe AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da katıldı.

Ülkeyi şiirleriyle ve filmleriyle birleştiren Yaşın ve Hrisantu’nun yaptığı konuşmalar duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: Bugün Kıbrıs

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