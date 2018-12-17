Cumhuriyetçi Türk Partisi, son dönemde yaşanan can kayıpları nedeniyle 27 Aralık kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu iptal etme kararı aldı.

Geleneksel CTP Piyangosunun çekilişi ise 27 Aralık tarihinde mesai saatleri içinde tasdik memuru huzurunda gerçekleştirilecek. CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın'ın açıklaması şu şekilde;

Kıbrıslı Türklerin 1970 yılında kurmuş olduğu ilk siyasi parti olan Cumhuriyetçi Türk Partisi yaklaşan 27 Aralık gününde onurlu mücadelesinin 48’inci yılını geride bırakmaya hazırlanmaktadır. Güçlü köklerine dayanarak geleceğe güvenle yürüyen, 48 yıldır barışın, adaletin, demokrasinin ve Kıbrıs Türk toplumunun varlığının ve haklarının garantisi olan Partimiz, eşitlikçi, adil bir düzen yaratmak için ilerici tüm kadrolarıyla görevini sürdürmeye devam etmektedir. 48’inci yılını kutlamaya hazırlanan Cumhuriyetçi Türk Partisi, son dönemde yaşadığımız can kayıplarıyla sonuçlanan acı olaylar nedeniyle, her yıl 27 Aralık tarihinde gerçekleştirdiği geleneksel kuruluş yıl dönümü resepsiyonunu bu yıl iptal etme kararı almıştır. Geleneksel CTP Piyangosunun bu yılki çekilişi ise 27 Aralık tarihinde mesai saatleri içinde tasdik memuru huzurunda gerçekleştirilecektir. “Birlik, mücadele, dayanışma” ilkeleri çerçevesinde 48’inci yaşına ulaşan Cumhuriyetçi Türk Partisi, yeni nesillere aydınlık bir gelecek bırakmak için dün olduğu gibi bugün de yılmadan çalışmaya ve Kıbrıs’ta ve dünyada barışı hakim kılmak için verdiği mücadeleyi aynı inançla sürdürmeye devam edecektir