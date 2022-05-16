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Yaşar Ersoy’dan Yeni Bir Kitap: “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?”

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Yaşar Ersoy’dan Yeni Bir Kitap: “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?”
Yaşar Ersoy’dan Yeni Bir Kitap: “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?”

Ülkemizin tiyatro duayeni Yaşar Ersoy’un insan, toplum ve tiyatro üzerine yazdığı yeni kitabı “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” Khora Yayınlarından çıktı. Ersoy’un gerek Pandemi sürecinde gerekse öncesinde yaşanan sosyal, siyasal ve sanatsal değişimi değerlendirdiği, yitirilen insani değerleri ve sebeplerini ülkemizden ve dünyadan örneklerle incelediği kitap, farklı temalardaki 34 makaleden oluşuyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 40. yılının hatırlattıkları, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, Delirenler ve Gotod’yu Beklerken oyunu üzerine yapılan değerlendirmeler, tiyatroda yönetmenin işlevi, Fikret Demirağ’a mektup, W. Shakespeare ve Bertolt Brecht ile iç konuşmalar, kitapta yer alan tiyatroya ve sanata dair yazılardan bazıları. Eser ayrıca ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik, ekolojik ve felsefi durumun irdelendiği “Kaybedecek Neyimiz Kaldı?” “Mide Kanunu ve Asgari Ücret”, “Ekmek Çalan kadın Suçlu!”, “Bir KKTC Masalı”, “Kansız Darbe ve %48” gibi kültürel ve politik yazılar da içermekte. Bunun yanı sıra, Yaşar Ersoy’un 50 yılın üzerindeki sanat ve hayat tecrübesini masaya yatırıp kendisi ile yüzleştiği “İçimdeki Yaşarla Konuştum” başlıklı samimi bir bölüm de okura sunulmakta.

Tanıtım ve İmza Etkinliği 24 Mayıs’ta Merkez Lefkoşa’da

“İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” kitabının tanıtım söyleşisi ve imza günü, 24 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilecek. Etkinlikte, yayınevi ve yazarın sunuşlarının ve kitaba adını veren yazının sanatçılar tarafından seslendirilmesinin yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Harmancı bir konuşma yapacak ve Lefkoşa Belediye Orkestrası kokteyl eşliğinde dinleti sunacak. 

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