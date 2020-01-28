Yaşar Halim yaşamını yitirdi

İngiltere’nin ‘ilk’ Türk pastane ve süpermarketlerinden olan ve kendi adını taşıyan işletmeleri ile tanınan Yaşar Halim bu sabah The Whittington Hospital’da vefat etti.

Bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile mücadele eden Kıbrıslı işadamının Londra’da toprağa verilmesi bekleniyor.

77 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Halim 19 yaşında İngiltere’ye göç etmiş, geldikten on yıl sonra, 1981 yılında kendi işletmesini açmıştı. Sadece etnik marketin değil, gıda sektörünün de en başarılı işletmelerinden birisi olarak değerlendirilen Yaşar Halim, 2014 yılında gıda endüstrisinin en önemli referans kaynaklarından birisi olarak gösterilen ‘Retail Week’ tarafından ‘Dünyanın en iyi 100 marketinden birisi’ olarak gösterilmişti.

İlk marketin bulunduğu Haringey’in sembollerinden birisi haline gelen Yaşar Halim Süpermarket, başta memleket hasreti çeken Kıbrıslı Rum ve Türkler olmak üzere Londra ve İngiltere’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan binlerce tüketicinin ilk alışveriş adresi oldu.

Fırın bölümü ile geleneksel tatlı ve unlu mamulleri tüketicilerle buluşturan Yaşar Halim, Oxford Üniversitesi yayını olan, Pre- Intermediate seviyesindeki New Headway adlı ders kitabında yer alan, Guardian Gazetesi yazarı Leo Benedictus’un bir makalesinde yer almıştı. Unlu mamüllerin yanısıra taze sebze-meyve çeşitleri gibi A’dan Z’ye her türlü gıda ürününün bulunabildiği işletme yaklaşık 150 kişiye istihdam olanağı sağlıyor.