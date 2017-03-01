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Yaşar Kemal ölümünün ikinci yılında köyünde anıldı

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Yaşar Kemal ölümünün ikinci yılında köyünde anıldı
Yazar Yaşar Kemal, ölümünün ikinci yılında doğum yeri Osmaniye'nin Hemite köyünde anıldı.

Yazar Yaşar Kemal, ölümünün ikinci yılında doğum yeri Osmaniye'nin Hemite köyünde anıldı.

Osmaniye Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği organizasyonuyla Hemite köyünde anma programı düzenlendi.

İnce Memed heykeli ve Kültürevi'nin de bulunduğu Yaşar Kemal Parkı'nda düzenlenen program, yazarın şiirlerinin okunmasıyla başladı.

Yaşar Kemal Çukurova Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Özer, yaptığı konuşmada, ünlü yazarın "Her köy benim köyüm gibi olsun" sözünü hatırlatarak, "Köyümüzde doğan, büyüyen ve köyümüzle özdeşleşen, Çukurova'yı canı kadar seven ünlü yazarımız Yaşar Kemal için ölümünün ikinci yılında sade bir anma töreni düzenledik." diye konuştu.

OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak da ünlü yazarı unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Etkinlikte, Hemite Ortaokulu öğrencileri şiirler okudu, OŞYAD üyeleri de türkü seslendirdi.

Yaşar Kemal Kültürevi'ni de gezen katılımcılar, daha sonra İnce Memed heykeline karanfil bıraktı.

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