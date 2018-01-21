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Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir

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Yaşar Yakış: Türkiye, Suriye'de ABD'yle çatışabilir
AKP'nin kurucu isimlerinden ve eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Afrin harekatını Menbiç ve Fırat'ın doğusunda düzenlenecek harekatların izlemesi halinde Türkiye ve ABD ordularının çatışabileceğini söyledi.

Russia Today (RT) televizyonuna Afrin harekatıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yakış, "ABD, Afrin'de askerlerinin bulunmadığını belirterek kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Ancak o bölgede ABD'nin silahlandırdığı ve eğittiği kişiler var. Eğer Türkiye, operasyona devam etme ve bunu Menbiç ve Fırat doğusuna genişletme kararı alırsa, ABD'yle çatışabilir. Dolayısıyla iki müttefik ülke, üçüncü bir ülkede çatışma riskiyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

RIZK: ABD VE TÜRKİYE ARASINDA MUTLAKA KRİZ ÇIKACAK

Ortadoğu uzmanı Ali Rızk'a göre, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut durum, NATO müttefikleri olan ABD ve Türkiye arasındaki mutlaka krize yol açacak.

Şam'ın Ankara'nın operasyon açıklamasına sert tepki gösterdiğini ve bu nedenle Suriye-Türkiye ilişkilerinin de tehditle karşı karşıya olduğunu kaydeden Rızk, bu nedenle operasyonun gelecekteki aşamalarında farklı senaryolarla karşılaşılabileceğinin altını çizdi.

'ABD, TÜRKİYE'Yİ DURDURMAZSA TÜM KAZANIMLARINI YİTİRİR'

RT'ye konuşan bir diğer isim Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı Şirko Abbas da, ABD'nin Türkiye'yi durdurmaması halinde Suriye'deki tüm kazanımlarını yitireceğini savundu.

Abbas şöyle konuştu: "Eğer Washington, Ankara'nın faaliyetlerini sürdürmesine müsaade ederse, ABD'nin Suriye'de IŞİD'le mücadeledeki tüm başarılarını sıfırlar. Zira Kürtler bu bölgelerden çıkmak ve birliklerini de çıkarmak zorunda kalacaklar. Teröristler de buraları yeniden ele geçirecek. Bu nedenle, Ankara'dan Suriye'deki Kürtleri takip etmeyi bırakmasını talep etmek hem ABD'nin hem de tüm uluslararası toplumun çıkarına olur."

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